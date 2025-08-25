➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 26 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, martes 26 de agosto.
- Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, 25 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de agosto, según Jhan Sandoval
Hoy, 26 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 26 de agosto?
- Aries: Finalizas de manera exitosa un proceso que tomó mucho tiempo y esfuerzo poder concretarlo. Ahora te enrumbarás a mayores retos, te acompañará el éxito. Se aproxima un viaje.
- Tauro: No te sientes seguro de retomar esa labor que abandonaste. Evalúa detenidamente la propuesta y establece tus condiciones. Es posible que negocies a tu favor y sea al final algo conveniente.
- Géminis: No estarías llegando a un acuerdo con tus compañeros de trabajo y esto complica el desarrollo de tu labor. Haz las paces y en equipo resolverás cualquier inconveniente que se presente.
- Cáncer: Resuelves con éxito una serie de trámites que complicaban procesos laborales o económicos. Estás encaminándote a una sociedad o alianza estratégica que traerá muchos beneficios.
- Leo: Estarías ignorando las advertencias que te hacen respecto a ese negocio o inversión que deseas realizar. Insistir en concretarlo sin asesorarte podrías encaminarte a una pérdida. Precaución.
- Virgo: Alguien estaría despertando en ti pasiones muy intensas que podrían conducirte a una obsesión. La otra parte analiza todo con más objetividad y si no te controlas, tu actitud la distanciaría.
- Libra: Te detendrás a observar la técnica de un compañero que se caracteriza por su destreza y rapidez. Incorporarás nuevas formas para desarrollar tu labor, lo que te permitirá resaltar y avanzar.
- Escorpio: Estás siendo muy indiferente con alguien que espera una respuesta de tu parte. El tiempo que pase irá complicando la situación. Detente a analizar y aclara sus dudas, será lo mejor.
- Sagitario: Algunas amistades están prometiéndote apoyo que no llegaría en el momento que lo necesites. Cree en tu capacidad y resuelve tú mismos esos problemas. Si eres constante todo se solucionará.
- Capricornio: Estás alejándote de situaciones y personas negativas. La armonía que ahora experimentas te ayudará a avanzar en todos tus planes de manera exitosa. Hoy concretas algo importante.
- Acuario: Esa persona no ha respondido tus mensajes y esto te lastima sentimentalmente. No es el final de la relación y debes evitar caer en un drama emocional que no viene al caso. Contrólate y espera.
- Piscis: Estás contemplando nuevas ideas que serán prosperas si las llevas a concreción. El estímulo que tus nuevos proyectos te generen te llenará de fuerza vital y energía. Aprovecha este estado.