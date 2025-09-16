➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval
Descubre qué te depara el destino en el amor, la salud y el dinero con el horóscopo de hoy, martes 16 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 16 de septiembre. | Foto: La República
Este 15 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval comparte sus predicciones del día. Conoce lo que revelan los astros en el amor, la salud, el trabajo y la economía para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. No te pierdas esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 16 de septiembre?
- Aries: Ese tema amoroso o familiar no debería hacerte perder la concentración en tus actividades. Hoy podrías cometer algún error por pensamientos que te están distrayendo. Precaución.
- Tauro: Estarás a la cabeza de algunas actividades que se manejarán en grupo. Tendrás la estrategia clara, pero tu falta de paciencia generaría divisiones y malos entendidos que debes de evitar.
- Géminis: Estás por vincularte en una nueva actividad que, posiblemente, no te brinde mucha seguridad o estabilidad. Establece bien las condiciones para que puedas sentir avance y crecimiento.
- Cáncer: Luego de un tiempo de espera recibes el pago de ese dinero que estaba pendiente. Sabrás administrarlo y salir de todas esas deudas que te generaban preocupación. Volverá tu tranquilidad.
- Leo: Desearás acelerar todas tus actividades, pero es posible que alguna te relacione con una persona que tiene procesos lentos y esto propicie una serie de retrasos que no considerabas. Atención.
- Virgo: Luego de esa mala experiencia laboral, llegará a tus manos una oferta que conviene aceptar. Será la oportunidad que esperabas para crecer y desarrollarte. En el amor, muestra más seguridad.
- Libra: Esa pérdida económica te obligaría a tomar decisiones radicales. Cortarás con una labor que no resultó conveniente para estructurar nuevos proyectos que traerán crecimiento. Solo sé constante.
- Escorpio: Estás encargándote de una serie de cosas que no te compete resolver. Posiblemente, esto tenga relación con una persona que te presiona en exceso o abusa de tus talentos. Debes evitarlo.
- Sagitario: Has estado cerrándote en ideas que te han traído problemas con tu entorno, pero gracias a los consejos de una amistad que sabrá llegar ti, reflexionarás en tu actitud y decidirás cambiar.
- Capricornio: Estás presionando mucho a una persona que pretende ayudarte, pero que se siente desorientada e insegura. Muestra más tolerancia y apóyala si deseas que su intervención te beneficie.
- Acuario: Una amistad estaría confiándose de tu solvencia o disposición económica para solicitarte un préstamo que sobrepasaría tus posibilidades. No te comprometas y evitarás desbalances.
- Piscis: Estás pensando mucho las cosas, ahora que esa persona está dispuesta a vincularse, tu actitud solamente la distanciaría. No analices tanto y déjate llevar por esa experiencia amorosa, lo disfrutarás.