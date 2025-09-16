HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 16 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Mhoni Vidente comparte sus predicciones para el 16 de septiembre, centradas en el fin de ciclos y el comienzo de nuevos proyectos.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 2 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 2 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

La famosa vidente cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este martes 16 de septiembre, resaltando el fin de etapas, la apertura a nuevos proyectos y la importancia de conservar la calma ante lo inesperado. Según explicó, tras los recientes cambios energéticos, esta fecha será clave para tomar decisiones que impactarán tanto en el ámbito profesional como en el sentimental.

Además, instó a dejar atrás el pasado, confiar en la intuición y dar espacio a lo positivo, un mensaje que conectó con miles de seguidores en América Latina y Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS

¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Mira lo último de

ASTROMOOD

De lunes a viernes a las 9:00 a.m.

Ver ahora
  • Aries: Día laboral intenso. Necesitarás enfocarte completamente en tu trabajo, dejando proyectos personales en pausa. Tus esfuerzos traerán beneficios a mediano plazo.
  • Tauro: Debes actuar con sensatez. Las decisiones que tomes hoy pueden influir fuertemente en tu futuro laboral, académico y personal.
  • Géminis: Momento ideal para usar tu creatividad y astucia. Evita el estrés y discusiones innecesarias, sobre todo en tus relaciones personales.
  • Cáncer: Tu carácter y capacidad serán claves en el trabajo. Mantén la calma y demuestra tu inteligencia para lograr buenos resultados a largo plazo.
  • Leo: Necesitas una pausa. Dedica tiempo a tu familia y proyectos personales. Es buen momento para reconectar con amigos.
  • Virgo: Buen inicio de semana. Aprovecha las buenas noticias para cerrar ciclos pendientes que te impiden avanzar.
  • Libra: La Luna te favorece. Ideal para iniciar proyectos laborales o financieros. Es el momento de emprender y evitar riesgos innecesarios con estrategia.
  • Escorpio: Enfócate para concretar proyectos. Requiere esfuerzo y un análisis profundo sobre nuevas oportunidades laborales.
  • Sagitario: Tu inteligencia será puesta a prueba. Toma decisiones con serenidad y justicia, ya que podrían afectar a otros en lo laboral o personal.
  • Capricornio: Saca tu carácter para tener un día tranquilo. Es un buen momento para ahorrar, planificar tu futuro y continuar trabajando con constancia.
  • Acuario: Aunque habrá obstáculos, los superarás con calma. Resolverlos te abrirá puertas para crecer profesionalmente.
  • Piscis: Buenas noticias laborales y financieras. Podrías enfrentar un cambio de ciudad, así que evalúa cuidadosamente tus opciones a futuro.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 15 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 15 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 15 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 15 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 15 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 15 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso debe censurar a los ministros Santiváñez y Arana

Carlincatura del martes 16 de septiembre de 2025

Mastergrama: solucionario del martes 16 de septiembre de 2025

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 15 de septiembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 15 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Hildebrandt advierte a Boluarte: "No se la crea. Ya empezaron las protestas y pueden venir más (...) Dina asesina"

Tráfico de influencias y peculado: los posibles delitos de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana tras revelación de audio

Fiscalía solicita frenar salida de buque involucrado en derrame de petróleo de Repsol para continuar con investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota