HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 21 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

 El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 21 de agosto, revela predicciones y consejos clave para cada signo.

Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el día de hoy, jueves 21 de agosto.
Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el día de hoy, jueves 21 de agosto. | Composición LR

La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió su horóscopo para este jueves 21 de agosto, día que enmarcó dentro del llamado “mes del infinito”. Según explicó, se trata de una jornada marcada por el cierre de ciclos y la apertura de nuevas oportunidades, tanto en el plano personal como laboral.

Con una amplia comunidad de seguidores en México, Estados Unidos y Latinoamérica, la vidente destacó que los astros impulsarán proyectos y reconciliaciones, aunque advirtió que también habrá tensiones emocionales que deberán manejarse con prudencia.

PUEDES VER: USCIS confirma que estos inmigrantes deben cumplir nuevos requisitos para solicitar la Green Card y evitar la deportación en EEUU

lr.pe

Predicciones de Mhoni Vidente para los 12 signos zodiacales

El horóscopo de Mhoni Vidente de este jueves aborda aspectos de salud, amor y trabajo. Entre sus principales recomendaciones resalta la necesidad de evitar discusiones innecesarias, practicar la meditación y usar colores vibrantes como azul y amarillo para atraer la buena suerte.

  • Aries (21 marzo - 19 abril): evitar conflictos familiares y cuidar la alimentación para prevenir molestias digestivas.
  • Tauro (20 abril - 20 mayo): poner límites a personas tóxicas y reforzar la fe con protección espiritual.
  • Géminis (21 mayo - 20 junio): éxito en trámites internacionales; el azul y el amarillo favorecerán la fortuna.
  • Cáncer (21 junio - 22 julio): necesidad de capacitación en temas financieros; un amor del pasado podría reaparecer.
  • Leo (23 julio - 22 agosto): atender la salud intestinal y buscar una reconexión emocional en la pareja.
  • Virgo (23 agosto - 22 septiembre): un cambio de imagen abrirá puertas profesionales y traerá éxito.
  • Libra (23 septiembre - 22 octubre): la intuición será decisiva para tomar las mejores decisiones.
  • Escorpión (23 octubre - 21 noviembre): fortalecer la fe y alejar relaciones poco constructivas.
  • Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): controlar el temperamento y ejercer un liderazgo positivo.
  • Capricornio (22 diciembre - 19 enero): apertura de caminos laborales y posibilidades de ascender.
  • Acuario (20 enero - 18 febrero): resolución favorable de temas legales; final de una etapa complicada.
  • Piscis (19 febrero - 20 marzo): aparición de un nuevo amor estable y noticias inesperadas de carácter positivo.

PUEDES VER: USCIS insiste en la autodeportación para inmigrantes indocumentados en EEUU: ofrecen viajes todo pagado y bonos

lr.pe

Consejos energéticos de Mhoni Vidente para potenciar el día

La astróloga cubana insistió en que el jueves 21 de agosto será un día clave para quienes decidan tomar el control de su energía. “La energía está cargada de posibilidades, pero dependerá de cómo actuemos”, señaló durante la transmisión de sus visiones. Entre sus recomendaciones espirituales destacan:

  1. Meditar por la mañana para ganar claridad mental.
  2. Encender una vela blanca con una petición firme para atraer buenas energías.
  3. Alejarse de chismes y conflictos, que desgastan la energía personal.
  4. Usar colores vibrantes, como azul y amarillo, para llamar a la fortuna.

PUEDES VER: Green Card más difícil para matrimonios en EEUU: USCIS cambia regla clave que afecta a este grupo de residentes en 2025

lr.pe

Mhoni Vidente y su influencia en México, Estados Unidos y Latinoamérica

Con más de una década de trayectoria, Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las voces más influyentes del esoterismo contemporáneo. Sus predicciones diarias se difunden en medios digitales y televisivos, y son seguidas por miles de personas que buscan orientación en el amor, la salud y el trabajo.

En países como México y Estados Unidos, su horóscopo genera tendencia en buscadores y redes sociales. La combinación de advertencias prácticas y mensajes espirituales le ha permitido mantener un vínculo sólido con sus seguidores, que esperan día a día sus anuncios para anticipar lo que los astros preparan.

Este 21 de agosto, la astróloga enfatizó la importancia de reflexionar, cerrar ciclos y mantener la fe como base para enfrentar los retos emocionales y profesionales de la jornada.

Notas relacionadas
¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

LEER MÁS
Nuevos requisitos de visa para EEUU: menores de 14 años y mayores de 79 años deberán cumplir con esta normativa presencial

Nuevos requisitos de visa para EEUU: menores de 14 años y mayores de 79 años deberán cumplir con esta normativa presencial

LEER MÁS
Aumento de sueldo para profesores en Nueva York: ¿cuál es el histórico monto salarial que ganarán en septiembre 2025?

Aumento de sueldo para profesores en Nueva York: ¿cuál es el histórico monto salarial que ganarán en septiembre 2025?

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 20 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 19 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota