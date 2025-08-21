La maquilladora de televisión Travis Renee Baldwin, de 57 años, fue asesinada por su hijo Logan Chrisinger, de 27. | Composición LR

La tragedia ocurrió en el área metropolitana de Washington, donde la maquilladora y estilista de televisión Travis Renee Baldwin, de 57 años, perdió la vida tras recibir varios disparos en su propio apartamento. El ataque fue perpetrado por su hijo, Logan Chrisinger, de 27 años, quien tras el crimen permaneció en la escena y fue detenido sin resistencia por las autoridades.

Servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar luego del reporte de un tiroteo. Baldwin fue trasladada a un hospital cercano, pero los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas. Su muerte conmocionó tanto al ámbito televisivo como a sus colegas más cercanos, quienes destacaron su trayectoria y personalidad.

El crimen y la captura del sospechoso

De acuerdo con la Policía del Condado de Arlington, el asesinato en Estados Unidos ocurrió en mayo, en la residencia de la víctima ubicada en un complejo de apartamentos de Arlington, Virginia. Los agentes hallaron a la maquilladora gravemente herida y confirmaron posteriormente su deceso en un centro de salud.

El agresor, identificado como Logan Chrisinger, fue arrestado en el mismo lugar del crimen. Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Arlington, donde enfrenta cargos por:

Homicidio en primer grado

Agresión con agravantes

Uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave

La policía informó que el detenido no tiene derecho a fianza mientras avanzan las investigaciones. Hasta el momento, no se han esclarecido los motivos que lo llevaron a disparar contra su propia madre, lo que mantiene abierta la línea de investigación.

Trayectoria profesional y reacciones en medios

Travis Renee Baldwin desarrolló una reconocida carrera como maquilladora de televisión en cadenas nacionales de Estados Unidos. Su trabajo incluyó colaboraciones en ABC, ESPN y Newsmax, donde se desempeñaba como estilista al momento de su muerte. Su profesionalismo y cercanía con los equipos de producción la convirtieron en una figura apreciada en la industria.

Diversos colegas expresaron públicamente su pesar por la pérdida. La periodista Greta Van Susteren, quien trabajó con Baldwin durante varios años, escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Qué triste... mi maquilladora de Newsmax, con quien trabajé durante tres años y medio en ABC, ESPN, etc., y amiga de todos sus colegas... fue asesinada el fin de semana”.

Por su parte, Marisela Ramírez, productora de Newsmax White House, la recordó como una mujer fuerte y solidaria: “Renée tenía un corazón generoso y un espíritu gitano, pero en realidad era una guerrera silenciosa que apoyaba a su familia y llevaba el peso de una casa sobre sus hombros, sin quejarse”.