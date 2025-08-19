HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, martes 19 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 19 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 19 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 19 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 19 de agosto?

  • Aries: Finalizas de manera exitosa un proceso que tomó mucho tiempo y esfuerzo poder concretarlo. Ahora te enrumbarás a mayores retos, te acompañará el éxito. Se aproxima un viaje.
  • Tauro: No te sientes seguro de retomar esa labor que abandonaste. Evalúa detenidamente la propuesta y establece tus condiciones. Es posible que negocies a tu favor y sea al final algo conveniente.
  • Géminis: No estarías llegando a un acuerdo con tus compañeros de trabajo y esto complica el desarrollo de tu labor. Haz las paces y en equipo resolverás cualquier inconveniente que se presente.
  • Cáncer: Resuelves con éxito una serie de trámites que complicaban procesos laborales o económicos. Estás encaminándote a una sociedad o alianza estratégica que traerá muchos beneficios.
  • Leo: Estarías ignorando las advertencias que te hacen respecto a ese negocio o inversión que deseas realizar. Insistir en concretarlo sin asesorarte podrías encaminarte a una pérdida. Precaución.
  • Virgo: Alguien estaría despertando en ti pasiones muy intensas que podrían conducirte a una obsesión. La otra parte analiza todo con más objetividad y si no te controlas, tu actitud la distanciaría.
  • Libra: Te detendrás a observar la técnica de un compañero que se caracteriza por su destreza y rapidez. Incorporarás nuevas formas para desarrollar tu labor, lo que te permitirá resaltar y avanzar.
  • Escorpio: Estás siendo muy indiferente con alguien que espera una respuesta de tu parte. El tiempo que pase irá complicando la situación. Detente a analizar y aclara sus dudas, será lo mejor.
  • Sagitario: Algunas amistades están prometiéndote apoyo que no llegaría en el momento que lo necesites. Cree en tu capacidad y resuelve tú mismos esos problemas. Si eres constante todo se solucionará.
  • Capricornio: Estás alejándote de situaciones y personas negativas. La armonía que ahora experimentas te ayudará a avanzar en todos tus planes de manera exitosa. Hoy concretas algo importante.
  • Acuario: Esa persona no ha respondido tus mensajes y esto te lastima sentimentalmente. No es el final de la relación y debes evitar caer en un drama emocional que no viene al caso. Contrólate y espera.
  • Piscis: Estás contemplando nuevas ideas que serán prosperas si las llevas a concreción. El estímulo que tus nuevos proyectos te generen te llenará de fuerza vital y energía. Aprovecha este estado.
