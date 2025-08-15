➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto.
Hoy, 16 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto?
- Aries: Estarías sufriendo por cosas que están en tu imaginación. No permitas que tu mente te conduzca por senderos de tristeza o negatividad. Se acercan cambios que serán muy positivos, paciencia.
- Tauro: Un deseo por divertirte y relajarte te impulsaría a buscar a una amistad para salir a caminar y despejar tu mente. Por la noche, es posible que recibas mensajes de la persona que te interesa.
- Géminis: Cuidado con los pleitos. Hoy podrías emitir juicios y criticar las acciones de una persona que no estaría dispuesta a tolerarlo. Espera otro momento para hablar. Conviene mantener la calma.
- Cáncer: Problemas de último momento te obligarían a paralizar tus planes de fin de semana. Sacrifícate y resuelve todo lo que se presente. Verás que en poco tiempo recuperarás la paz y tranquilidad.
- Leo: Has perdido un poco las motivaciones que antes te impulsaban. Recupera los ánimos y sigue esforzándote, aún tienes muchas cosas por realizar y no debes de paralizarte. De ti depende avanzar.
- Virgo: Hay proyectos nuevos que son esperanzadores, pero no te vas a precipitar y evaluarás con calma los beneficios económicos antes de vincularte. En el amor, evita criticas que puedan herir.
- Libra: Muchos ojos están sobre ti. Este es un tiempo donde tus acciones y palabras resonarán fuertemente. Sé cauteloso con tus comentarios y evitarás intrigas o tergiversaciones que te perjudiquen.
- Escorpio: Culminarás con éxito esa labor que resultó tan engorrosa. Recibirás reconocimientos por tu esfuerzo. Por la tarde, decidirás caminar para despejar tu mente de tantas tensiones, lo necesitas.
- Sagitario: Esa persona que conociste intenta buscarte y es posible que hoy tengas noticias de ella. Por parecer más interesante, es posible que actúes con indiferencia y esto no te conviene, evítalo.
- Capricornio: Una amistad tocará un tema que te generaría mucha incomodidad y es posible que reacciones con intolerancia. Es el momento de identificar esas heridas que aún no terminas por sanar.
- Acuario: Luego de un tiempo de soledad, recibes una invitación a salir de parte de alguien que desea conocerte. No rechaces la invitación y date la oportunidad. Es el tiempo para renovarte y cambiar.
- Piscis: Estarías presionando una situación sentimental en un tiempo donde la otra parte necesita meditar y tomar una decisión. Calma tus pasiones y toma cierta distancia. Ambos deben de reflexionar.