➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto.
Hoy, 15 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto?
- Aries: Te estarías alarmando en exceso por temor a enfrentar algunos cambios que no serían negativos. Controla tus pensamientos y sé estratégico, así podrás superar con éxito todo lo que se presente.
- Tauro: Tendrás la visión clara y la estrategia adecuada para resolver el cúmulo de actividades que tienes al frente. También recibirás el apoyo de algunas amistades. En el amor, evita una escena de celos.
- Géminis: Una persona de influencias o poder te hará un ofrecimiento que conviene aceptar. Llegan nuevas oportunidades y posibilidades de viajes que serán favorables. No le tengas temor al cambio.
- Cáncer: Tendrás a tu lado una persona que te motivará a seguir luchando por tus objetivos. Sus palabras de aliento y orientación te conducirán por el sendero correcto y lograrás el éxito que esperas.
- Leo: Pensarás en realizar un viaje o alguna compra que vincula una fuerte inversión de dinero. Antes de impulsarte piénsalo con calma. Es posible que el tiempo no sea el adecuado y debas de posponerlo.
- Virgo: Tus proyectos están bien conducidos, pero es posible que trabajes con una persona que tiende a cometer errores por distracción. Sé precavido y supervisa al detalle todo lo que estés delegando.
- Libra: Sé cuidadoso de las compras, inversiones o transacciones de dinero que realices en el día, es posible alguna pérdida por distracción. En el amor, vuelve la calma luego de un período de conflictos.
- Escorpio: La desconfianza que tienes sobre tu pareja es excesiva y te conduce a pleitos que afectan las bases de la relación. Busca un espacio para dialogar y entenderse, solo así todo cambiará.
- Sagitario: Estás liberándote de la pena que sentiste por esa separación sentimental. No obstante, te da temor volver a enamorarte y caer en la misma situación. Aleja pensamientos negativos.
- Capricornio: Hay alguien a quien le importa limar asperezas contigo, pero es posible que no estés cediendo por anteponer el orgullo. No te sigas lastimando y trata de perdonar. La experiencia será liberadora.
- Acuario: Ya has superado todas esas pruebas que te habían desgastado emocionalmente. No tienes por qué conservarlas en tu mente, puesto que te hacen daño. Renuévate y sé más positivo.
- Piscis: Tienes muchos deseos de comenzar un nuevo proyecto, pero requieres de apoyo y de capitales para poder iniciar. Hoy buscarás a las personas correctas y recibirás la ayuda que necesitas.