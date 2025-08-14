HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 15 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 15 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 15 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto?

  • Aries: Te estarías alarmando en exceso por temor a enfrentar algunos cambios que no serían negativos. Controla tus pensamientos y sé estratégico, así podrás superar con éxito todo lo que se presente.
  • Tauro: Tendrás la visión clara y la estrategia adecuada para resolver el cúmulo de actividades que tienes al frente. También recibirás el apoyo de algunas amistades. En el amor, evita una escena de celos.
  • Géminis: Una persona de influencias o poder te hará un ofrecimiento que conviene aceptar. Llegan nuevas oportunidades y posibilidades de viajes que serán favorables. No le tengas temor al cambio.
  • Cáncer: Tendrás a tu lado una persona que te motivará a seguir luchando por tus objetivos. Sus palabras de aliento y orientación te conducirán por el sendero correcto y lograrás el éxito que esperas.
  • Leo: Pensarás en realizar un viaje o alguna compra que vincula una fuerte inversión de dinero. Antes de impulsarte piénsalo con calma. Es posible que el tiempo no sea el adecuado y debas de posponerlo.
  • Virgo: Tus proyectos están bien conducidos, pero es posible que trabajes con una persona que tiende a cometer errores por distracción. Sé precavido y supervisa al detalle todo lo que estés delegando.
  • Libra: Sé cuidadoso de las compras, inversiones o transacciones de dinero que realices en el día, es posible alguna pérdida por distracción. En el amor, vuelve la calma luego de un período de conflictos.
  • Escorpio: La desconfianza que tienes sobre tu pareja es excesiva y te conduce a pleitos que afectan las bases de la relación. Busca un espacio para dialogar y entenderse, solo así todo cambiará.
  • Sagitario: Estás liberándote de la pena que sentiste por esa separación sentimental. No obstante, te da temor volver a enamorarte y caer en la misma situación. Aleja pensamientos negativos.
  • Capricornio: Hay alguien a quien le importa limar asperezas contigo, pero es posible que no estés cediendo por anteponer el orgullo. No te sigas lastimando y trata de perdonar. La experiencia será liberadora. 
  • Acuario: Ya has superado todas esas pruebas que te habían desgastado emocionalmente. No tienes por qué conservarlas en tu mente, puesto que te hacen daño. Renuévate y sé más positivo.  
  • Piscis: Tienes muchos deseos de comenzar un nuevo proyecto, pero requieres de apoyo y de capitales para poder iniciar. Hoy buscarás a las personas correctas y recibirás la ayuda que necesitas.
