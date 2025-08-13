➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto.
Revisa hoy, jueves 14 de agosto, las predicciones diarias del horóscopo según el tarotista peruano Jhan Sandoval. Revisa los vaticinios más exactos con los designios astrales en salud, dinero, amor y trabajo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Qué dice tu destino?
¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto?
- Aries: Gracias al apoyo que recibirás de amistades y colaboradores podrás avanzar sin contratiempos todo lo pendiente. En el amor, no te dejes llevar por pasiones, contrólate y analiza.
- Tauro: Una persona con experiencia aportará ideas inteligentes para que puedas resolver ese problema que afrontas. No dejes que el pesimismo te gobierne y sigue sus pautas, todo se solucionará.
- Géminis: Antes de cerrar ese ciclo laboral y comenzar nuevos proyectos deberás de presentar una serie de pendientes que no quisieras culminar. Esfuérzate y muestra compromiso, será lo correcto.
- Cáncer: Tienes deseos de iniciar un nuevo emprendimiento. Hoy conversarás con las personas correctas que te ayudaran a lograr tus objetivos. En el amor, depende de ti aclarar ese mal entendido.
- Leo: Aunque tengas la disposición de esa persona para dialogar, no estás manejando bien tus emociones y sería contraproducente propiciar un diálogo. Espera calmarte y así se pondrán entender.
- Virgo: Contarás con el capital para iniciar ese negocio o realizar la inversión que tanto deseas, pero es posible que, con el tiempo, esto no traiga los beneficios que imaginas. Sigue analizándolo.
- Libra: Esa persona que se distanció cambiará de parecer y volverá a acercarse. Su aproximación será inesperada y no te haría bien, puesto que resulta inestable en lo emocional. No te dejes llevar.
- Escorpio: No confías en la palabra de esa persona. El temor te llevaría a obviar sus promesas de apoyo y a realizar solo tu labor. No extremes medidas, su intención es verdadera, solo sé paciente.
- Sagitario: A pesar de los obstáculos y el esfuerzo, estás consiguiendo los objetivos que te habías propuesto. En lo familiar, tienes que aprender a escuchar, de lo contrario ese conflicto continuará.
- Capricornio: Quieres liberarte de una serie de responsabilidades que han sido asfixiantes. Posiblemente, pienses en buscar un nuevo empleo y las opciones comenzarán a aparecer. Estate atento.
- Acuario: Un superior podría recargarte de más trabajo. Aunque esto podría aumentar tu estrés, sabrás manejarte de manera inteligente y esforzarte para llegar a la meta. Con constancia lo conseguirás.
- Piscis: Te relacionarás laboralmente con una persona intransigente. Mantendrás la diplomacia para evitar discrepancias y es así como lograrás desenvolverte bien. En el amor, no seas radical, espera.