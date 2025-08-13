HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 14 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 14 de agosto. | Composición LR

Revisa hoy, jueves 14 de agosto, las predicciones diarias del horóscopo según el tarotista peruano Jhan Sandoval. Revisa los vaticinios más exactos con los designios astrales en salud, dinero, amor y trabajo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Qué dice tu destino?

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de agosto, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto?

  • Aries: Gracias al apoyo que recibirás de amistades y colaboradores podrás avanzar sin contratiempos todo lo pendiente. En el amor, no te dejes llevar por pasiones, contrólate y analiza.
  • Tauro: Una persona con experiencia aportará ideas inteligentes para que puedas resolver ese problema que afrontas. No dejes que el pesimismo te gobierne y sigue sus pautas, todo se solucionará.
  • Géminis: Antes de cerrar ese ciclo laboral y comenzar nuevos proyectos deberás de presentar una serie de pendientes que no quisieras culminar. Esfuérzate y muestra compromiso, será lo correcto.
  • Cáncer: Tienes deseos de iniciar un nuevo emprendimiento. Hoy conversarás con las personas correctas que te ayudaran a lograr tus objetivos. En el amor, depende de ti aclarar ese mal entendido.
  • Leo: Aunque tengas la disposición de esa persona para dialogar, no estás manejando bien tus emociones y sería contraproducente propiciar un diálogo. Espera calmarte y así se pondrán entender.
  • Virgo: Contarás con el capital para iniciar ese negocio o realizar la inversión que tanto deseas, pero es posible que, con el tiempo, esto no traiga los beneficios que imaginas. Sigue analizándolo.
  • Libra: Esa persona que se distanció cambiará de parecer y volverá a acercarse. Su aproximación será inesperada y no te haría bien, puesto que resulta inestable en lo emocional. No te dejes llevar.
  • Escorpio: No confías en la palabra de esa persona. El temor te llevaría a obviar sus promesas de apoyo y a realizar solo tu labor. No extremes medidas, su intención es verdadera, solo sé paciente.
  • Sagitario: A pesar de los obstáculos y el esfuerzo, estás consiguiendo los objetivos que te habías propuesto. En lo familiar, tienes que aprender a escuchar, de lo contrario ese conflicto continuará.
  • Capricornio: Quieres liberarte de una serie de responsabilidades que han sido asfixiantes. Posiblemente, pienses en buscar un nuevo empleo y las opciones comenzarán a aparecer. Estate atento.
  • Acuario: Un superior podría recargarte de más trabajo. Aunque esto podría aumentar tu estrés, sabrás manejarte de manera inteligente y esforzarte para llegar a la meta. Con constancia lo conseguirás.
  • Piscis: Te relacionarás laboralmente con una persona intransigente. Mantendrás la diplomacia para evitar discrepancias y es así como lograrás desenvolverte bien. En el amor, no seas radical, espera.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Horóscopo

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 13 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de agosto, según Jhan Sandoval

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 12 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota