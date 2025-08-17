➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto.
Hoy, 18 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto?
- Aries: Tienes identificado a quien por debajo intentaba afectarte, sé estratégico y superarás cualquier ataque. Tu atractivo y seguridad aumentan, solo evita mostrar un excesivo orgullo o autosuficiencia.
- Tauro: Serás firme en tus ideas y proyectos, solo evita discutir con aquellas personas que piensan distinto a ti. En lo personal, te sentirías presionado a realizar cosas por amor, establece tus límites.
- Géminis: Tu labor empieza a destacar, a tu favor estará el reconocimiento y las posibilidades de ascenso laboral. En lo afectivo, no te conviene agobiarte ni sufrir por amor, suelta lo que no conviene.
- Cáncer: Llegarán noticias que podrían alterar tu agenda, tendrás que acelerar tus actividades para atender otras urgencias. Hoy aclaras dudas y le das una nueva oportunidad a la persona que amas.
- Leo: No te sientes cómodo con la situación que estás enfrentando, es el momento de tomar decisiones. Evita descargar tensiones con tus seres queridos, necesitas mostrar más armonía y tolerancia.
- Virgo: Recibirás el apoyo de personas que te ayudarán a resolver aquellos temas que se habían complicado. Te alejas de discusiones y malos entendidos, buscarás un espacio para meditar en soledad.
- Libra: Deberás enfrentar situaciones complejas, pero gracias a tu experiencia todo lo resolverás a tiempo. No le estás dejando mucho espacio a la vida personal. Cuidado, alguien podría reclamar.
- Escorpio: Pensarás en abandonar una actividad que no te ha resultado lucrativa para dedicarte a algo diferente. Te darás un tiempo para soltar problemas y despejar tu mente, necesitabas relajarte.
- Sagitario: Llega una oferta que podrías descartarla sin meditar bien en sus beneficios, cuidado con tus decisiones. Es el momento de definir un camino en tu vida sentimental, evita las ambigüedades.
- Capricornio: Iniciarás un proyecto que será exitoso, gracias a tu constancia lograrás consolidar tu economía. Pondrás condiciones para continuar con esa relación, no seas extremo en tus medidas.
- Acuario: Tu habilidad te permitirá resolver en poco tiempo un asunto que complicaba a tu grupo laboral. Necesitas un espacio en soledad para resolver temas pendientes, tu entorno te comprenderá.
- Piscis: Sabrás adaptarte a las necesidades del entorno, tu paciencia te permitirá recuperar el buen clima laboral. Armonía y estabilidad en tu vida sentimental, valora este momento y será duradero.