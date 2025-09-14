Las personas de esta edad no podrán renovar el pasaporte estadounidense si no cumplen con estos requisitos en 2025

Nuevas reglas de 2025 impiden renovar el pasaporte a personas menores de 16 años. | Difusión

Las personas que pertenecen a un grupo específico de edad podrían enfrentar complicaciones inesperadas al renovar el pasaporte estadounidense en 2025.

Además, las autoridades de Estados Unidos han implementado nuevas reglas que afectan directamente a las personas que recibieron el pasaporte siendo menores de edad.

¿Qué grupo de personas no podrá renovar el pasaporte estadounidense?

Para acceder a la renovación directa del pasaporte estadounidense, es fundamental cumplir con los criterios establecidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos. En caso contrario, será necesario presentar una solicitud completa de manera presencial. Estos son los requisitos que deben cumplirse en 2025:

Haber obtenido el pasaporte anterior después de cumplir 16 años.

Conservar el pasaporte en buen estado físico.

Asegurarse de que no hayan pasado más de 15 años desde su emisión.

Mantener el mismo nombre, o presentar una prueba legal del cambio.

Presentar el pasaporte anterior al momento de realizar la solicitud.

Tener el pasaporte vigente será indispensable en 2025 para salir del país y regresar sin contratiempos. No cumplir con los requisitos establecidos podría impedir la obtención de este documento clave.

¿Qué ocurre si la persona no cumple con los requisitos?

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos, la persona no podrá renovar el pasaporte en línea ni por correo. Será necesario agendar una cita, presentarse de forma presencial y entregar documentación adicional.

Si el pasaporte fue emitido durante la minoría de edad, la opción de renovación queda descartada automáticamente. El sistema clasifica ese documento como uno de validez limitada y exige iniciar una solicitud completamente nueva.