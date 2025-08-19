El Departamento de Policía del Condado de Westchester, en la ciudad de Nueva York, confirmó que la influencer dominicana Ariela "La Langosta" fue encontrada muerta en su automóvil la madrugada del domingo 17 de agosto. De acuerdo con el informe policial, la modelo falleció producto de heridas de bala, según The New York Times.

Ariela Mejía-Polanco era una popular creadora de contenido de moda y maquillaje con más de 556.000 seguidores. Aún se desconoce el móvil del homicidio y las identidades de los probables responsables.

Ariela "La Langosta". Fuente: Instagram.

PUEDES VER: EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

¿Cómo murió Ariela ‘La Langosta’?

Según las investigaciones proporcionadas por People, Ariela asistió una noche antes, el sábado 16 de agosto, a una fiesta en el club Ikon de Manhattan. Estuvo trabajando como mesera y, al mismo tiempo, compartía fotos y videos en sus redes sociales. Más tarde, durante la noche del domingo, fue hallada sin vida en su Mercedes-Benz G-Class negro, ubicado en la autopista Cross County Parkway.

La Oficina del Médico Forense señaló que se trató de un tiroteo premeditado contra la influencer dominicana. La Policía local no descarta que su pareja, Nata Cartier, sea uno de los principales sospechosos del atroz crimen, por presuntamente tener vínculos con organizaciones criminales. El sujeto se encuentra bajo arresto.

Redes sociales de Ariela “La Langosta”. Fuente: Instagram

¿Quién era Ariela ‘La Langosta’?

Ariela ‘La Langosta’ tenía 33 años cuando fue asesinada. Desde que llegó a Estados Unidos procedente de República Dominicana, se dedicó a crear contenido de estilo de vida y, con frecuencia, se hacía viral por su simpatía y carisma con sus seguidores.

Tekashi 6ix9ine junto a Ariela "La Langosta". Fuente: Instagram

Residía en Nueva Jersey y, además de su trabajo en redes sociales, se desempeñaba como mesera y bailarina ocasional en discotecas y bares de Nueva York. Su popularidad le permitió colaborar con artistas como Cardi B y el rapero Tekashi 6ix9ine.