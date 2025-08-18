En vigor la nueva ley impulsada por Kathy Hochul que impone prohibiciones y multas a conductores en Nueva York en 2025
La nueva ley de Kathy Hochul puede suspender el registro del vehículo por 90 días a los conductores que circulen en Nueva York con placas ilegibles.
La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams impulsaron una ley que busca frenar el uso de placas falsas o alteradas. Ahora los conductores podrían enfrentar la suspensión del registro del vehículo por hasta 90 días.
La nueva normativa de tránsito entró en vigor en abril de 2025 para imponer multas a los conductores que circulen en Nueva York con matrículas ilegibles, cubiertas, oxidadas o manipuladas.
Nueva ley de Kathy Hochul ya afecta a conductores en Nueva York
La nueva ley impulsada por Kathy Hochul y Eric Adams ya afecta a los conductores que usen placas ilegibles, cubiertas, oxidadas o manipuladas. Esta normativa obliga a que las matrículas sean visibles y legibles en todo momento. Entre las principales disposiciones destacan:
- Visibilidad total: las placas deben estar limpias, sujetas con firmeza y colocadas entre 30 y 120 cm del suelo.
- Prohibición de coberturas: se prohíbe el uso de plásticos, vidrios u otros materiales que reflejen luz o bloqueen cámaras.
- Bloqueo de fundas: no se permite cubrir marca, color, número de chasis (VIN) ni calcomanías oficiales.
- Placas falsas o alteradas: cualquier imitación o modificación de una matrícula legítima es ilegal.
La nueva normativa de tránsito busca frenar el uso de "placas fantasma". Estas matrículas se emplean para evadir peajes, multas de tránsito, sistemas automáticos de control e incluso para encubrir delitos.
Ley de Kathy Hochul impone multas a conductores en Nueva York
La nueva normativa de tránsito impulsada por Kathy Hochul y Eric Adams también impone multas a los conductores de Nueva York:
- Primera infracción: multa de 50 dólares.
- Reincidencia: suspensión del registro del vehículo por 90 días.
- Vehículos estacionados o detenidos: también pueden recibir sanciones si tienen matrículas tapadas o ilegibles.
Con esta medida, el Departamento de Transporte (DOT) y la Policía de Nueva York (NYPD) pretenden reducir la impunidad en las calles y mejorar la seguridad vial.