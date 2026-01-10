¿Cuándo es la Semana del Chilcano? Te contamos por qué es uno de los eventos más importantes de Perú
Durante la Semana del Chilcano, del 11 al 18 de enero, diversas ciudades del Perú rinden homenaje a esta bebida con actividades que promueven su consumo y su importancia cultural en la gastronomía nacional.
El chilcano se ha consolidado como uno de los cócteles más emblemáticos del Perú, con una fuerte presencia en la cultura gastronómica nacional, gracias a su frescura, versatilidad y fácil preparación, características que lo han convertido en una bebida popular y habitual en celebraciones sociales y familiares.
Al tratarse de una bebida emblemática en el Perú, existe un evento principal en el que se conmemora su origen y se resalta su valor cultural dentro de la gastronomía nacional, por lo cual cada año se realizan diversas actividades orientadas a promover su consumo y preservar su tradición.
El origen del chilcano se remonta en la década de 1930. Foto: Licoreria247
PUEDES VER: Los mejores platos peruanos que puedes preparar fácilmente en casa: estas son las recetas imperdibles
¿Cuándo se originó el chilcano?
El origen del chilcano se sitúa en la década de 1930, específicamente en el puerto del Callao. Según la periodista Emma Cadenas, esta bebida nació lejos de las barras o de la mesa familiar, debido a la inmigración de los italianos que la adaptaron como un trago doméstico, sencillo y refrescante, habitual en almuerzos caseros y tardes soleadas.
Con el tiempo, la bebida fue encontrando su identidad definitiva gracias a la incorporación del pisco como base principal. Este cambio permitió estandarizar su preparación y resaltar los sabores propios del destilado peruano. Así, el chilcano se consolidó como uno de los cócteles más representativos de la tradición gastronómica nacional.
¿Por qué es uno de los eventos más importantes del Perú?
Por su tradición gastronómica, el chilcano se ha consolidado en el ámbito gastronómico, ya que enaltece el valor del pisco peruano. Por ello, la Semana del Chilcano busca promover la creatividad en la coctelería y reconectar la historia, identidad y tradición de la bebida con el público peruano, del 11 al 18 de enero.
En ese sentido, Lima Metropolitana y otras ciudades del Perú se convierten en el epicentro de la celebración de la Semana del Chilcano, con diversos locales que rinden homenaje a este emblemático cóctel peruano. Durante esta semana, bares, restaurantes y cafeterías ofrecen menús especiales, degustaciones y eventos que resaltan la versatilidad del chilcano, promoviendo su consumo y reafirmando su importancia en la cultura gastronómica del país.
- Museo del Pisco: Con sedes en Lima, Arequipa y Cusco, celebra el "Enero Chilcanero" con promociones, degustaciones y eventos que promueven la cultura y el consumo de este cóctel, ofreciendo cinco opciones destacadas.
- República del Pisco: En sus locales de Barranco, Miraflores y Cusco, lanza la Semana del Chilcano desde el 11 de enero, con 30 variedades disponibles para los visitantes.
- Bar Inglés del Country Club: Del 12 al 18 de enero, ofrece una carta especial elaborada con piscos de reconocidas casas, especialmente diseñada para la celebración.
- 500 Grados: El restaurante de Jaime Pesaque celebra la Semana del Chilcano del 11 al 17 de enero, incorporando cuatro nuevos chilcanos de autor a su carta habitual de 14 clásicos.
- Típica Café Barra: Esta cafetería de Ventanilla ofrece refrescantes opciones de chilcanos de especialidad durante la semana de celebración.
- El Bolivariano: Ubicado en Pueblo Libre, este bar es reconocido con los Premios Summum y presenta una carta destacada de chilcanos para la ocasión.