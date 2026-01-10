¿Cuándo es la Semana del Chilcano? Te contamos por qué es uno de los eventos más importantes de Perú

La Semana del Chilcano es una de las celebraciones más tradicionales del Perú. | Foto: Perú Travel/composición LR

El chilcano se ha consolidado como uno de los cócteles más emblemáticos del Perú, con una fuerte presencia en la cultura gastronómica nacional, gracias a su frescura, versatilidad y fácil preparación, características que lo han convertido en una bebida popular y habitual en celebraciones sociales y familiares.

Al tratarse de una bebida emblemática en el Perú, existe un evento principal en el que se conmemora su origen y se resalta su valor cultural dentro de la gastronomía nacional, por lo cual cada año se realizan diversas actividades orientadas a promover su consumo y preservar su tradición.

El origen del chilcano se remonta en la década de 1930. Foto: Licoreria247

¿Cuándo se originó el chilcano?

El origen del chilcano se sitúa en la década de 1930, específicamente en el puerto del Callao. Según la periodista Emma Cadenas, esta bebida nació lejos de las barras o de la mesa familiar, debido a la inmigración de los italianos que la adaptaron como un trago doméstico, sencillo y refrescante, habitual en almuerzos caseros y tardes soleadas.

Con el tiempo, la bebida fue encontrando su identidad definitiva gracias a la incorporación del pisco como base principal. Este cambio permitió estandarizar su preparación y resaltar los sabores propios del destilado peruano. Así, el chilcano se consolidó como uno de los cócteles más representativos de la tradición gastronómica nacional.

¿Por qué es uno de los eventos más importantes del Perú?

Por su tradición gastronómica, el chilcano se ha consolidado en el ámbito gastronómico, ya que enaltece el valor del pisco peruano. Por ello, la Semana del Chilcano busca promover la creatividad en la coctelería y reconectar la historia, identidad y tradición de la bebida con el público peruano, del 11 al 18 de enero.

En ese sentido, Lima Metropolitana y otras ciudades del Perú se convierten en el epicentro de la celebración de la Semana del Chilcano, con diversos locales que rinden homenaje a este emblemático cóctel peruano. Durante esta semana, bares, restaurantes y cafeterías ofrecen menús especiales, degustaciones y eventos que resaltan la versatilidad del chilcano, promoviendo su consumo y reafirmando su importancia en la cultura gastronómica del país.