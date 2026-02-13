El último jueves 12 de febrero, Alianza Lima celebró sus 125 años de vida institucional en el fútbol peruano. Durante la ceremonia, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia brindaron declaraciones sobre lo que fue la dura eliminación de la Copa Libertadores contra 2 de Mayo. Uno de los que se animó a hablar fue Franco Navarro, actual gerente deportivo del conjunto blanquiazul. En sus declaraciones, aseguró que todos están dolidos por quedar fuera prematuramente del certamen internacional, pero es necesario que volteen la página y piensen en la siguiente fecha del Torneo Apertura 2026.

Asimismo, enfatizó en que el objetivo principal de Alianza para este 2026 siempre fue ser campeón nacional. Si bien no esperaban ser eliminados por el conjunto paraguayo, aseguró que esto no puede desconcentrar al plantel de su meta.

Franco Navarro aseguró que el objetivo de Alianza Lima siempre fue la Liga 1

"Hoy es un día especial del club. Sabemos que estamos todos dolidos con lo que pasó el día de ayer (miércoles). Todos teníamos la ilusión de clasificar y pasar esta fase, pero el fútbol nos da este tipo de sorpresas", fue la primera intervención de Navarro para L1 Max.

Asimismo, dejó en claro que Alianza tiene con qué coronarse campeón en esta campaña. "Yo creo que hay que estar en este momento en un día tan importante, una historia tan rica como la de Alianza Lima, más allá del dolor y la tristeza. Pero tenemos una responsabilidad enorme por delante. Desde que empezó el año, el mensaje fue claro, tenemos un objetivo claro que es el primer lugar de este torneo 2026", añadió.

"Para eso nos hemos preparado, estamos trabajando, para eso trajimos un cuerpo técnico con toda la experiencia del mundo y la capacidad. Creo que tenemos un plantel riquísimo y uno de los mejores. Lo único que tenemos que hacer es estar todos juntos para conseguir el objetivo principal que es el campeonato", complementó.

Al término de la entrevista, precisó que Alianza siempre pensó en la Liga 1. "Totalmente (la prioridad es el torneo local), lo dijimos claro desde arriba hasta abajo. El objetivo principal es el campeonato", concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima por la Liga 1 2026?

Después de ser eliminado de la Copa Libertadores, Alianza Lima ahora deberá enfocarse en el campeonato local. Los íntimos jugarán contra Alianza Atlético de Sullana este sábado 14 de febrero por la fecha 3 del Apertura 2026. El partido iniciará a las 8.00 p. m. y se llevará a cabo en Trujillo.