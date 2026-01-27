Alianza Lima ha enviado una carta de preaviso de despido a Miguel Trauco. Tras los hechos ocurridos con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Trauco, quienes han sido separados de manera indefinida del club luego de conocerse una denuncia por presunto abuso sexual por parte de una ciudadana argentina, Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), brindó detalles sobre este caso en una reciente entrevista con el programa 'Con Calle y Cancha'.

En sus palabras, Baldovino señaló que los blanquiazules realizaron un proceso disciplinario el pasado 22 de enero y que hasta este martes 27 tenían plazo para presentar sus descargos. Sin embargo, informó que Miguel Trauco sería uno de los primeros en recibir dicha carta y que en las próximas horas podría llegar también a los demás jugadores involucrados.

¿Qué se sabe del caso de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña?

Según el asesor legal de SAFAP, estas cartas de preaviso de despido suelen terminar en un despido, por lo que las próximas horas serán claves para este caso.

"El club empezó un proceso disciplinario la noche del 22 de enero; tenían plazo hasta el 28 para hacer sus descargos. Pero hoy (martes 27) le ha llegado a uno de ellos una carta donde le amplían las imputaciones y le han enviado una carta de preaviso de despido, que normalmente termina en despido, otorgándole seis días más para que hagan sus descargos", empezó diciendo.

"Imagino que a los tres que están en la misma situación les va a llegar una carta de preaviso de despido. Creo que esa es la decisión del club, y no creo que haya posibilidad de llegar a buenos términos o algún acuerdo para poner fin al contrato (...) Miguel Trauco fue al que le llegó esta carta, según tengo conocimiento. Imagino que a los demás les llegará hoy también", señaló Baldovino.

"Ellos van a tener que contestar dentro del plazo que les han otorgado; mientras tanto, están exonerados de ir a trabajar. El club tiene la obligación legal de pagarles hasta el último día, y luego de que termine el plazo que vence el lunes, veremos el martes cuál será la decisión que tome el club. Normalmente, en estos casos y por experiencia, les digo que terminan en despido, y esos despidos generan después acciones legales de los jugadores hacia el club y viceversa", sentenció.

¿Qué es una carta de preaviso de despido?

Una carta de preaviso de despido es un documento formal mediante el cual el empleador comunica al trabajador su intención de poner fin al vínculo laboral, señalando las causas y otorgándole un plazo para que presente sus descargos antes de que se concrete la decisión. Su finalidad es permitir que el empleado conozca los hechos imputados y ejerza su derecho a defensa, siendo un paso previo obligatorio en un despido justificado, salvo en casos de falta grave evidente.