Cusco FC vs Atlético Grau EN VIVO por la fecha 16: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Cusco FC recibirá la visita de Atlético Grau en un encuentro por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos buscarán una victoria que les permita seguir ascendiendo en la tabla de posiciones; sin embargo, quienes sienten más presión son los cusqueños, pues una derrota o empate reafirmaría a Universitario de Deportes como primero en la tabla de posiciones. El encuentro se podrá seguir vía la señal de L1 Max y vía streaming L1 Play. No obstante, tienes la posibilidad de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Aunque Grau no pelea por un objetivo específico en el torneo, los visitantes intentarán complicarle el partido a Cusco. El equipo llega con 15 puntos, apenas por encima de Ayacucho FC, Alianza Universidad, Sport Boys y Juan Pablo II, buscando principalmente mantenerse alejado de los puestos bajos y evitar riesgos en las últimas jornadas ante posibles triunfos de los equipos en descenso.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

El encuentro se podrá seguir desde territorio peruano desde las 6.00 p.m. A continuación, la lista de canales para otros países, por si te encuentras fuera de Perú y quieres seguir este gran compromiso.

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Bolivia y Venezuela. 7.00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.00 p.m.

¿Cuándo juega Cusco FC vs Atlético Grau?

El partido entre Cusco FC y Atlético Grau se jugará este sábado 25 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que cuenta con capacidad para más de 42 mil espectadores. El árbitro encargado del encuentro será Roberto Pérez Gutiérrez.

¿Dónde ver el partido entre Cusco FC vs Atlético Grau?

El encuentro se podrá seguir por la señal de L1 Max y vía streaming por L1 Play. No obstante, también tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025