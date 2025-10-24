HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Cusco FC vs Atlético Grau EN VIVO por la fecha 16: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Cusco FC se enfrenta a Atlético Grau este sábado 25 de octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura, buscando vitales puntos para mantenerse en segundo de la tabla.

Cusco FC vs Atlético Grau EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR
Cusco FC vs Atlético Grau EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR

Cusco FC recibirá la visita de Atlético Grau en un encuentro por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos buscarán una victoria que les permita seguir ascendiendo en la tabla de posiciones; sin embargo, quienes sienten más presión son los cusqueños, pues una derrota o empate reafirmaría a Universitario de Deportes como primero en la tabla de posiciones. El encuentro se podrá seguir vía la señal de L1 Max y vía streaming L1 Play. No obstante, tienes la posibilidad de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Aunque Grau no pelea por un objetivo específico en el torneo, los visitantes intentarán complicarle el partido a Cusco. El equipo llega con 15 puntos, apenas por encima de Ayacucho FC, Alianza Universidad, Sport Boys y Juan Pablo II, buscando principalmente mantenerse alejado de los puestos bajos y evitar riesgos en las últimas jornadas ante posibles triunfos de los equipos en descenso.

PUEDES VER: Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

lr.pe

¿A qué hora juega Cusco FC vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

El encuentro se podrá seguir desde territorio peruano desde las 6.00 p.m. A continuación, la lista de canales para otros países, por si te encuentras fuera de Perú y quieres seguir este gran compromiso.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela. 7.00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.00 p.m.

¿Cuándo juega Cusco FC vs Atlético Grau?

El partido entre Cusco FC y Atlético Grau se jugará este sábado 25 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que cuenta con capacidad para más de 42 mil espectadores. El árbitro encargado del encuentro será Roberto Pérez Gutiérrez.

¿Dónde ver el partido entre Cusco FC vs Atlético Grau?

El encuentro se podrá seguir por la señal de L1 Max y vía streaming por L1 Play. No obstante, también tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

PUEDES VER: En Chile aún no superan a Ricardo Gareca y esta vez Gary Medel fulminó al DT argentino: "Me dijeron que trabaja muy mal"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario36141130269+17
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212643219+12
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Universitario puede conquistar su estrella 29 si es que Cusco FC cae ante Atlético Grau

Universitario puede conquistar su estrella 29 si es que Cusco FC cae ante Atlético Grau

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú: programación y puestos de los equipos por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú: programación y puestos de los equipos por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Liga 1: los partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura 2025

Liga 1: los partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

LEER MÁS
Aseguran que Alianza Lima quiere a atacante venezolano para que compita con Hernán Barcos y Paolo Guerrero: "Más de 10 temporadas en Europa"

Aseguran que Alianza Lima quiere a atacante venezolano para que compita con Hernán Barcos y Paolo Guerrero: "Más de 10 temporadas en Europa"

LEER MÁS
Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

LEER MÁS
Erick Delgado sepulta a Sporting Cristal tras dolorosa caída ante Universitario: "No tienen un plantel para sostener 95 minutos"

Erick Delgado sepulta a Sporting Cristal tras dolorosa caída ante Universitario: "No tienen un plantel para sostener 95 minutos"

LEER MÁS
Franco Velazco resta importancia a reclamos desde Alianza Lima y advierte: “Con 12 puntos de diferencia, no hay injusticia”

Franco Velazco resta importancia a reclamos desde Alianza Lima y advierte: “Con 12 puntos de diferencia, no hay injusticia”

LEER MÁS
Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Fútbol Peruano

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025