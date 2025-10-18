HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alianza Lima - Sport Huancayo: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

Los victorianos busca un nuevo triunfo en la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1. Revisa el horario y cómo seguir el partido Alianza Lima ante Sport Huancayo.

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán este lunes 20 de octubre. Foto: composición LR/Liga 1/Alianza Lima
Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán este lunes 20 de octubre. Foto: composición LR/Liga 1/Alianza Lima

Alianza Lima no pierde la ilusión de poder ganar el Torneo Clausura 2025. Luego de imponerse ante Sport Boys en Matute, el equipo comandado por Néstor Gorosito tendrá la dura misión de buscar una victoria de visita frente a Sport Huancayo por la fecha 15 del segundo certamen del año. El decisivo cotejo se podrá ver a través de la señal de L1 MAX.

El elenco blanquimorado jugará este lunes 20 de octubre ante una escuadra que tiene como principal objetivo conseguir un boleto a torneos internacionales. El 'Rojo matador' llega a este compromiso luego de caer 2-1 contra Boys.

Alianza Lima venció 3-1 a Sport Boys en Matute por el Clausura de la Liga 1. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima venció 3-1 a Sport Boys en Matute por el Clausura de la Liga 1. Foto: Alianza Lima

¿A qué hora juegan Alianza Lima - Sport Huancayo?

El enfrentamiento entre Alianza Lima versus Sport Huancayo se jugará este lunes 20 de octubre a partir de la 1.15 p. m. (hora peruana).

Canal de TV del Alianza Lima contra Sport Huancayo

El canal de TV para ver el Alianza Lima y Sport Huancayo será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

  • Canadá: Fanatiz
  • México: Fanatiz
  • Puerto Rico: Fanatiz
  • USA: Fanatiz.

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima - Sport Huancayo?

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Alianza Lima versus Sport Huancayo por internet. En caso no puedas acceder, otra opción para seguir el partido es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿Dónde jugarán Alianza Lima - Sport Huancayo?

El escenario para este compromiso entre Alianza Lima y Sport Huancayo será el estadio IPD Huancayo (Junín), recinto que tiene capacidad para albergar a cerca de 20.000 espectadores.

