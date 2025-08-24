HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alberto Rodríguez y su sugerente respuesta acerca de si es hincha de Alianza Lima o Universitario: "Entre los 2..."

¡Habló el 'Mudo'! Después de haber pasado por ambos equipos, Alberto Rodríguez eligió a su favorito entre Universitario y Alianza Lima.

Alberto Rodríguez no ganó títulos en Alianza Lima ni Universitario. Foto: composición LR/captura de La Parrilla del Loco
Alberto Ródríguez es uno de los defensores más recordados del fútbol peruano. La tranquilidad y seguridad que transmitía en el campo son cualidades que se extrañan hoy en día en la zaga de la selección peruana. Hoy en día, se mantiene alejado del fútbol y ha sorprendido tras convertirse en pastor de una iglesia evangélica. Sin embargo, su legado quedará en los libros de la historia, sobre todo porque es uno de los pocos futbolistas que tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de Universitario y Alianza Lima.

A propósito, en una reciente entrevista, Alberto Rodríguez tuvo que elegir su favorito entre cremas y blanquiazules. Si bien no quiso revelar de qué equipo es hincha, aseguró que prefería a la 'U'.

PUEDES VER: Murió Marcos Olmedo, futbolista ecuatoriano de Mushuc Runa, a los 26 años en un accidente de tránsito

Alberto Rodríguez eligió entre Universitario y Alianza Lima

"No quiero revelar de quién soy hincha, eso que quede a criterio de cada uno, pero entre los 2, (me quedo con) Universitario", confesó en el programa 'La Parrilla del 'Loco', de Juan Manuel Vargas.

Recordemos que, después de la participación de Perú en Rusia 2018, el 'Mudo' recaló en Universitario por dos años. Sin embargo, nunca pudo encontrar continuidad por las constantes lesiones. En el 2020, fichó por Alianza Lima, pero la historia no fue distinta porque solo pudo disputar 12 partidos. No ganó títulos con los compadres.

PUEDES VER: André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: 'Profe', déjeme ganar...

¿Cuándo juega Universitario ante Alianza Lima?

El partido entre Universitario y Alianza Lima, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2025, se disputará el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario ante Alianza Lima?

En Perú, el clásico entre Universitario y Alianza Lima se jugará a partir de las 5:30 p. m. Si estás en otra parte del mundo, no te preocupes, porque La República Deportes ha preparado una guía con los horarios para que no te lo pierdas.

  • México: 4.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.30 p. m.

