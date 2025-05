Universitario perdió 1-0 frente a Alianza Atlético por la Liga 1 2025. Tras el partido, se produjeron intensos enfrentamientos entre los hinchas del equipo crema y sus jugadores. Los aficionados se acercaron a la tribuna occidente, donde suelen ubicarse los familiares de los futbolistas, para expresar su descontento por el desempeño reciente del equipo. Esto provocó una reacción por parte del plantel dirigido por Jorge Fossati, quienes, desde el campo de juego, confrontaron a los seguidores debido al riesgo al que estaban exponiendo a sus esposas, madre e hijos. Uno de los que lamentó lo sucedido en el recinto de Ate fue 'Checho' Ibarra.

En la última edición del programa 'La Polémica' de Latina Deportes, el exfutbolista describió lo ocurrido al final del partido como "una vergüenza" y pidió una fuerte sanción contra los hinchas que protagonizaron el tenso momento con los jugadores.

'Checho' Ibarra exige fuerte sanción contra hinchas de Universitario

"La verdad es una vergüenza lo que pasó. Una vergüenza, porque el jugador de fútbol cuando sale tiene a la familia ahí en la tribuna y al ver que está pasando esto la primera preocupación son ellos. Vi el comunicado de Universitario y dicen que ya tienen identificados a los hinchas", aseveró.

El ahora comentarista deportivo consideró que Universitario no debe volver a permitir el ingreso de los aficionados involucrados, ya que "son un peligro".

"No creo que vayan presos, pero lo que tiene que hacer la 'U' es quitarle el carnet de socio o lo que tengan y no dejarlos entrar nunca más, son un peligro, agarrarse mano a mano con los jugadores por perder un partido. Que pase esto ahí donde está la familia me parece horroroso para el deporte", agregó.

Así va Universitario en la tabla de posiciones de la Liga 1 tras derrota

La 'U' se quedó con 23 puntos en la tabla del Torneo Apertura 2025, al igual que Melgar.