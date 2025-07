Reimond Manco no deja de sorprender con sus declaraciones. En esta oportunidad, el popular 'Rei' se propuso como sustituto de Alejandro Hohberg tras su abrupta salida de Sport Boys. Hace algunos días, el volante decidió dejar la Misilera y vestir los colores de Cienciano para disputar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2025. Al respecto, Manco señaló que está dispuesto a regresar del retiro futbolístico para jugar en el cuadro del Callao.

Recordemos que, hace algunos días, Manco comunicó que no seguirá jugando al fútbol tras inmiscuirse en el ámbito periodístico. A pesar de ello, no le disgustaría la idea de volver a las canchas para representar a su querido Boys.

Manco se propone como reemplazo de Hohberg en Sport Boys

En la última edición del programa 'Línea de 5', Reimond Manco dejó anonadado a más de uno al comentar que jugaría en Boys completamente gratis. El exvolante señaló que haría una pretemporada para regresar al elenco portuario.

"Ya se fue Hohberg. Voy a hacer una pretemporada de un mes y regreso a Boys a jugar gratis. Es que eso se llama tener sentido de pertenencia. ¿Por qué no gratis?", mencionó.

Manco cuenta su experiencia cuando jugó en Sport Boys

En el 2019, Reimond Manco llegó a Sport Boys. Después de su estadía en Real Garcilaso (hoy llamado Cusco FC), decidió mudarse al Callao para cumplir el sueño de su abuelo. Si bien esta etapa fue de su agrado, recuerda que la pasó mal por el pésimo momento que atravesaba Boys deportivamente.

"A mí me paso algo extraño cuando jugué en Boys. Yo estaba en Garcilaso, justo llegó Juan (Reynoso) y sabía que iba a tener pocas posibilidades de jugar y me llama Johan Vásquez para ir a Boys y yo fui. Definitivamente, el sueldo era 40% menos, pero estaba en Lima. Era un sueñño que yo tenía de jugar en Boys porque mi abuelo era muy hincha, me llevaba al estadio. Pero obvié un pequeño detalle: ver en qué posición estaba Boys. Estábamos últimos y el fixture era bien complicado. Al final, llegamos y llegaron varios chicos adelante y pudimos sacar el barco adelante. Esos 6 meses fueron espectaculares", declaró.