Uno de los traspasos más sonados en este mercado de fichajes del Torneo Clausura ha sido el de Alejandro Hohberg, quien dejó Sport Boys del Callao para reforzar al Cienciano del Cusco. Tras la salida de Christian Cueva, el Papá necesitaba a un nuevo '10', por lo cual no dudó en pagar la cláusula del 'Enano' para incorporarlo a su plantel.

Los 9 goles y 7 asistencias que totalizó el mediocampista en el Apertura ilusionan a los hinchas del club cusqueño no solo para la segunda mitad de la Liga 1, sino sobre todo para la Copa Sudamericana. Justamente este torneo es el que habría motivado a Hohberg a cambiar de equipo pese a que se sentía cómodo con el cuadro chalaco, según reveló él mismo.

Alejandro Hohberg revela qué lo sedujo de Cienciano

"Estaba muy bien en Sport Boys. Me estaban tratando excelente, tenía una gran relación con el presidente y además la gente siempre me había respetado. Por ello lo tuve que pensar, puse muchas cosas en la balanza y hoy me toca afrontar este desafío, muy seguro de la decisión que tomé y con muchas ganas ya de poder jugar", sostuvo el jugador en declaraciones recogidas por Ovación.

"Todo jugador quiere estar en una copa internacional, además de que el interés que siempre tuvo Cienciano fue importante. Vengo con mucha expectativa e ilusión de ayudar al equipo, espero integrarme lo más rápido posible", agregó el volante.

¿Alejandro Hohberg debutará en el Cienciano vs Universitario?

Acerca de la posibilidad de jugar su primer partido oficial con los imperiales frente a la 'U', Hohberg aseguró sentirse dispuesto y que su debut dependería, además de las cuestiones administrativas correspondientes, de qué tan necesario lo considere el DT Carlos Desio.

"Estoy bien y a la orden para jugar, dependerá si el tema de papeles está solucionado, o si el 'profe' ve con buenos ojos que pueda integrar el equipo", sostuvo el futbolista de 33 años, quien ya entrena con sus nuevos compañeros.