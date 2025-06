"Sí, lo buscamos todo el partido, pero no pudimos encontrar el gol. Por lo que nos dicen los compañeros de afuera, primero fue penal a Kenji Cabrera, pero el árbitro nos dice que no era. El VAR también ve que no es así, fue rápido. Después, está el penal de Alianza Lima y se toman todo el tiempo del mundo. No es igual para los dos. Vas y le preguntas al árbitro por qué para un lado sí y para el otro no y mira para otro lado, no te dice nada. Toca seguir, creo que fuimos mejores, lo buscamos todo el partido. Nos vamos con una derrota que duele porque nos deja afuera. A seguir, todavía queda otro torneo más, vamos a dar lucha, porque este grupo quiere ganar cosas importantes y lo va a intentar hasta el final", declaró el futbolista de Melgar para L1 MAX tras el pitazo final en Arequipa.

Así fue el penal cobrado para Alianza Lima

Así fue la jugada en la que Melgar reclamó penal