Melgar estaba obligado a ganarle a Alianza Lima para seguir en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025, pero falló en su misión. Aunque jugó como local, el Dominó perdió 1-0 y se quedó prácticamente sin opciones de conseguir el título. Además de la bronca por la derrota, los hinchas y jugadores del club rojinegro se quedaron con el sinsabor de una polémica decisión arbitral que pudo haber cambiado la historia a su favor.

Sobre el minuto 67 del duelo en el Estadio Monumental de la UNSA, el delantero Kenji Cabrera cayó en el área blanquiazul luego de un forcejeo con Erick Noriega. De inmediato, sus compañeros le exigieron al árbitro Jordi Espinoza que sancionara la pena máxima, pero el réferi no pitó y el VAR no lo llamó para revisar la jugada, sino que simplemente le indicó que reanudara el juego.

Algunos minutos después, Bassco Soyer fue trabado por Lautaro Guzmán en el área rojinegra y en esta ocasión Espinoza sí recibió el llamado del VAR para analizar la acción y señaló la falta. Desde los doce pasos, Fernando Gaibor no falló y anotó el único tanto de la victoria aliancista en Arequipa.

Bordacahar sobre arbitraje en el Melgar vs Alianza: "No es igual para los dos"

Al final del partido, el extremo Cristian Bordacahar cuestionó lo que consideró una diferencia de criterios para revisar las polémicas de uno y otro equipo.

"Por lo que nos dicen los compañeros de afuera, primero fue penal a Kenji Cabrera, pero el árbitro nos dice que no era. El VAR también ve que no es así, fue rápido. Después, está el penal de Alianza Lima y se toman todo el tiempo del mundo. No es igual para los dos. Vas y le preguntas al árbitro por qué para un lado sí y para el otro no y mira para otro lado, no te dice nada", declaró para L1 Max.