Sin duda alguna, Claudio Pizarro es uno de los jugadores peruanos más destacados a nivel internacional. Su odisea por Alemania lo respalda, pese a no haber destacado de la misma forma en la selección peruana. Hoy en día, alejado de las canchas, el 'Bombardero de los Andes' viene brindando entrevistas para hablar sobre su presente y otros temas de coyuntura. Justamente, en una reciente charla con un medio estadounidense, reveló que le gustaría trabajar en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero es un tema ciertamente complicado.

El palmarés de Pizarro lo convierte en un candidato más que interesante para asumir como director deportivo de la FPF. Si bien señala que para este cargo está apto, considera que entrar a la FPF es sumamente complicado por algunos temas legales.

Claudio Pizarro señala por qué es complicado que trabaje en la FPF

En conversación con CLT Soccer Show, Claudio Pizarro contó que es un sueño trabajar para mejorar el fútbol peruano desde la FPF. No obstante, existen razones detrás que lo impiden llegar a Videna.

"Totalmente, sin ninguna duda (sobre ir a la FPF). Eso no es ningún problema, por ese lado no va el tema porque la experiencia y los años que tengo en el fútbol me han ayudado mucho a crecer como persona. El problema está en que no he sido dirigente de algún club, hay algunos temas legales que son un poco más complicados", declaró.

"No hablo de director deportivo, eso lo podría hacer sin ningún problema. Estoy hablando del tema de la Federación Peruana de Fútbol. Entrar ahí es un poco más complicado, ahí armaron algunas cosas extrañas anteriormente, entonces es un poco más complicado. Pero sí lo tengo en la cabeza, siempre he tratado de trabajar para mi país y ayudar al fútbol, que es algo que siempre he hecho", agregó.

Claudio Pizarro ratificó su amor por Alianza Lima

En otro momento de la entrevista, Pizarro se refirió a su paso por Alianza Lima. La exfigura del Bayern Múnich contó cómo fue su llegada al club blanquiazul. Además, recalcó que lamenta no haber salido campeón con el equipo victoriano.

"Desde muy niño empecé con el deporte, mi padre fue la persona que me inculcó. Poco a poco fui creciendo y me gustó más, sobresalía ante otros chicos y fui avanzando. Al final tuve la oportunidad de empezar mi carrera en Deportivo Pesquero y luego al club de mis amores, Alianza Lima", dijo.

"Tuve la posibilidad de jugar ahí año y medio, lamentablemente no pude salir campeón, que es una de las cosas que me hubiese gustado, pero tuve un año y medio que la verdad la pase muy bien. Fue un sueño estar en el club de mis amores y en ese tiempo quedé segundo en el campeonato, pero fue algo muy especial para mí", añadió.