Jesús Castillo es el nombre del momento en la Liga 1 2025. Hace algunas semanas, el nombre del futbolista de la selección peruana sonó como nuevo refuerzo de Alianza Lima. Sin embargo, en los últimos días, la novela dio un giro inesperado. Ahora, el volante estaría en los últimos detalles para cerrar su llegada a Universitario, el clásico rival. A pesar de que los blanquiazules lo buscaron primero, la 'U' se habría avivado en las negociaciones y estarían cerca de cerrar la segunda incorporación para Jorge Fossati.

En principio, el plan de Alianza era contar con Castillo como un posible sustituto de Erick Noriega, en caso fiche por un equipo del exterior. No obstante, el periodista Enrique De La Rosa apunta que la directiva victoriana se durmió en las conversaciones y todo se enfrió entre el club y el jugador.

Jesús Castillo llegará a Universitario tras desacuerdo en Alianza Lima

"Hace dos semanas, Alianza sondeó a Castillo. El club portugués dio un monto al área deportiva, el cual no es muy caro. Es menos de lo que se pagó por otros jugadores, como Succar, por ejemplo. Me sorprende que Cristal no esté metido en la pelea por recuperar a Castillo", dijo De la Rosa en el programa 'Fútbol Champán'.

Posteriormente, continuó con la cronología de los hechos. La parte administrativa de Alianza tenía que continuar con la operación, pero no lo hicieron. El comunicador explica no estaba cerrado y Universitario aprovechó para acercarse al jugador.

"Después, le toca a otra área de Alianza cerrarlo, el cual es la administración, la parte financiera, Cabada, no sé si Zúñiga se meterá. Y ellos se han quedado dormidos en la operación de Castillo. No estaba ok. Ahí apareció la 'U' y está metiéndole. Viene esta parte de quién ofrece un poquito más porque el que tiene que aceptar los derechos federativos es el club portugués", agregó.

Jorge Fossati habló sobre la llegada de Jesús Castillo a Universitario

En la conferencia de prensa realizada desde el Estadio Monumental, Fossati trató las especulaciones en torno a Jesús Castillo, confirmando que es una de las opciones consideradas y que se ha progresado en las conversaciones, sin embargo, no proporcionó información adicional. "Es una de las posibilidades, por lo que sé, se ha avanzado bastante, no hay más que eso", dijo.

¿En qué clubes jugó Jesús Castillo?

Jesús Castillo Molina solo vistió la camiseta de 2 clubes a nivel profesional. Entre sus logros destacan el campeonato nacional que obtuvo con Sporting Cristal y su participación con la selección peruana en los partidos de Eliminatorias.