Alianza Lima se impuso 1-0 frente a Comerciantes Unidos en el partido por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025. El delantero Hernán Barcos le dio la victoria a los íntimos tras anotar de cabeza luego de un potente disparo de Kevin Quevedo que el arquero no logró controlar por completo. Hacia el final del cotejo, Matías Sen marcó lo que parecía el empate, pero tras revisión del VAR, el árbitro anuló el gol por una mano previa de Bruno Portugal. Esta acción generó gran polémica y fue ampliamente debatida después del partido. Winston Reátegui, expresidente de la Conar, también se refirió al tema.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En entrevista con Radio Ovación, el exárbitro FIFA fue enfático en señalar que el gol de Comerciantes Unidos no debió haberse anulado, ya que el balón choca en la mano de Bruno Portugal de manera involuntaria.

Expresidente de la Conar asegura que el gol de Comerciantes Unidos fue válido

"El gol no debió invalidarse. No hablamos de inmediatez y lo que se observa es un mal gesto técnico del jugador de Comerciantes Unidos, el balón choca involuntariamente en su mano y el balón sigue en juego. Hay que precisar si fue una mano deliberada o no. Para mí, no lo fue", explicó.

Asimismo, Reátegui señaló que no hubo inmediatez en este caso porque el gol de Matías Sen se da después de varios toques de haber chocado en la mano de su compañero. El exárbitro precisó que para él no hubo mano intencional.

"Inmediatez es acto seguido, esto no puede ser si un equipo tuvo varios toques, como tengo entendido que fue. Ya no podemos hablar de inmediatez, no es el sentido de lo que se quiere. Acá lo que hay que establecer es si la mano fue deliberada o no. (...) No todas las jugadas son iguales, a veces queremos comparar una jugada con otra. En la jugada de anoche no hubo mano deliberada, recibió el balón de espaldas al arco, hizo un mal gesto técnico, sigue la jugada y termina en gol", sentenció.

¿Cómo quedó Comerciantes Unidos en la tabla tras derrota ante Alianza Lima?

Tras la caída en Trujillo, Las Águilas se quedaron en la penúltima posición (18) con solo 8 puntos. Hasta este tramo del Torneo Apertura, Comerciantes Unidos registra una victoria, 5 empates y 8 derrotas.