Regresó la Liga 1. Luego de unas semanas de parón por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el torneo peruano volvió y ya nos dejó partidazos y momentos polémicos. Justamente, uno de ellos sucedió después del 0-0 entre Cusco FC y Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 15 del Torneo Apertura. El protagonista del hecho fue Miguel Rondelli. El entrenador del equipo dorado perdió los papeles en plena conferencia y expresó su incomodidad.

Todo comenzó por una de las preguntas en la rueda de prensa. El DT no tuvo reparos en mencionarles que deben venir preparados y elaborar interrogantes a la altura del compromiso. Asimismo, les pidió que se informen, puesto que son los encargados de llevar la noticia a la población.

Rondelli explota contra periodistas en plena conferencia tras 0-0 ante Cienciano

"Vamos a informarnos y preguntar con fundamentos. Repito, son formadores de opinión (…) No quiero pecar de soberbio. Cuando acabe mi carrera de técnico, me gustaría dedicarme a lo que se dedican ustedes. Pero recuerden que son formadores de opinión y a mí me enseñaron que para ir a un lugar hay que prepararse y sino, hay que callarse", declaró.

Asimismo, trajo a colación los recientes rumores que vinculan a Luis Ramos con Universitario para recalcar su labor informativa. En su discurso, les exigió que investiguen antes de adelantar cualquier dato.

"Entonces, yo prefiero sentarme acá y que no haya ninguna pregunta a que me pregunten (cualquier cosa). Eso me da bronca. No saben nada de nada. Informan del pase de Ramos (Luis). Aquí nadie consulta nada, pero parece que la gente de Lima sabe más de Cusco que la propia gente de Cusco. A Ramos ya lo tenían firmado en Universitario. No me quiero ir por las ramas, pero estoy harto de venir a una conferencia de prensa y que no se preparen para hacer preguntas. La próxima vez voy a pedir que escriban las preguntas y si veo que son coherentes, las contesto, sino ya está. Para preguntar pavadas", sentenció.

¿Cómo quedó el Cusco FC contra Cienciano por la Liga 1 2025?

En el partido que marcó la reaparición de Cienciano y Cusco FC en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025, ambos equipos no lograron hacerse daño. En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, los rojos y dorados igualaron 0-0, un resultado que no favorece especialmente a los dirigidos por Miguel Rondelli, ya que los deja rezagados en la lucha por el liderato de la tabla de posiciones. En el equipo de Carlos Desio, no contaron con la presencia de Christian Cueva, pero sí participó Gaspar Gentile.