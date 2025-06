La selección peruana ha enfrentado un nuevo revés en su intento por clasificar a una Copa del Mundo. El empate sin goles contra Ecuador ha dejado a la Bicolor con escasas posibilidades de acceder al repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas. Este resultado ha generado un clima de descontento entre los hinchas, quienes señalan a varios responsables, desde los entrenadores hasta los jugadores, pero también apuntan contra Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

En medio de este panorama, Diego Rebagliati contó en su programa de YouTube ‘D&T’ que Lozano tiene la intención de reelegirse como presidente de la FPF, gracias a su influencia sobre la Asamblea de Bases. Esta situación podría perpetuar su mandato, el cual ejerce desde el 2018.

Diego Rebagliati y su opinión sobre una posible reelección de Agustín Lozano en la FPF

El comunicador señaló que sería una buena idea que Óscar Ibáñez continúe en el cargo tras lo mostrado en estos 4 partidos con la selección peruana, en los que registra 3 empates y una derrota. Luego, aseguró que el nacido en Chongoyape tiene altas probabilidades de extender su mandato en la Federación debido a que tiene bajo su dominio a la Asamblea de Bases.

"A mí no me parece una mal idea (que siga Óscar Ibáñez) a estas alturas, pero no tengo ahorita todos los elementos para evaluar, hay que ver qué pasa con la Federación, yo creo que Lozano se va a reelegir, hay varias preguntas de qué tendría que pasar para que no ocurra, yo creo que va a estar de todas maneras, la Asamblea de Bases la tiene controlada", manifestó.

El comentarista deportivo también se mostró de acuerdo con los hinchas peruanos que piden la salida de Agustín Lozano, pero su perspectiva es más pesimista.

"A todos los que mencionan a Lozano, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero en este tema tengo una especie de realismo pesimista, yo creo que Lozano va a seguir siendo presidente de la Federación hasta que a él le dé la gana, el 'fuera Lozano’ lo suscribo y lo firmo, pero desde el conocimiento de cómo se mueve la Asamblea de la Federación, les digo que en un 99% tenemos Lozano para rato, salvo que él lo decida", acotó.