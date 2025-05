En los últimos días, se conoció de la posibilidad de que Luis Ramos llegue a Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El delantero nacional, convocado recientemente en la selección peruana para la fecha doble de las Eliminatorias 2026, milita en América de Cali. Según información reciente, el exatacante de Cusco FC, club dueño de su pase, es opción para reforzar a la 'U'. Pese al creciente rumor, Jorge Fossati salió a dar su versión y negó que haya existido algún tipo de comunicación entre ambos.

Todo surgió a raíz de una información difundida por 'L1 MAX', en la que aseguraron que Fossati se comunicó con el delantero, quien le manifestó su deseo de jugar en el elenco estudiantil.

Jorge Fossati desmiente versión de que haya hablado con Luis Ramos

Según un audio difundido por la plataforma colombiana 'Zona Libre De Humo', el estratega uruguayo negó de manera contundente que haya hablado con Ramos, ya que es respetuoso del equipo al que representa actualmente el delantero de la Bicolor. Además, aseguró que lo primero que hubiera hecho era hablar con Jorge 'Polilla' da Silva, técnico de América de Cali, para conocer el estado del jugador.

"No es cierto que yo estoy requiriendo a nadie. Son todas especulaciones, dicen que hablé con tal jugador, pero no hablé con nadie. Respeto a las instituciones y en este caso más todavía. Está 'Polilla' como técnico, ¿cómo voy a hablar con el futbolista? Primero le pediría permiso a 'Polilla' o le preguntaría a ver qué piensan sobre él. No hablé con nadie", dijo el 'Nonno'.

Asimismo, señaló que Luis Ramos es de su gusto y contó que fue él quien lo llamó por primera vez a la Bicolor cuando estaba al mando del equipo de todos.

"Acá trascendió de que habría una posibilidad de que viniera, pero eso es algo que dijeron. Yo nunca hablé con él, sí me gusta el jugador, yo lo llevé a la selección peruana por primera vez y jugaba en un equipo denominado 'chico", finalizó.

Números de Luis Ramos en América de Cali

Hasta el momento, el atacante nacional registra 22 partidos jugados y 5 goles anotados. De este total, 7 encuentros fueron por la Copa Sudamericana y 15 por la Liga Dimayor Apertura. En cuanto a las anotaciones, 2 se dieron en el certamen continental y 3 en el torneo doméstico.