El pasado domingo 25 de mayo, Óscar Ibáñez anunció su lista de convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026. El entrenador interino decidió llamar a un total de 25 futbolistas y destacan las ausencias de Christian Cueva y Álex Valera, quienes vienen cosechando buenas actuaciones en la Liga 1. Otro que ha sobresalido desde su regreso al torneo peruano es Raúl Ruidíaz. A pesar de marcar algunos goles con Atlético Grau, el atacante no fue convocado para los partidos ante Colombia y Ecuador.

A propósito, uno de los que sacó por Ruidíaz fue su DT Ángel Comizzo. El estratega argentino envió un duro mensaje a Óscar Ibáñez al mencionar que la 'Pulga' es un delantero de gran categoría y que debería haberse consolidado como un fijo en la Blanquirroja.

Ángel Comizzo envió mensaje a Óscar Ibáñez por no llamar a Raúl Ruidíaz

"Que Ruidíaz no esté en la selección peruana, es algo que yo no me puedo meter y se le debería preguntar a todos los técnicos que han pasado en la selección peruana", declaró Comizzo en su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, señaló que es incomprensible cómo Ruidíaz no ha logrado hacerse un nombre en la selección peruana. Destacó su cuota goleadora en el extranjero y las veces que ha sido campeón con los equipos que ha representado.

"Un hombre que ha paseado sus goles en varias partes del mundo, me costó a mí, como profesor, no entender por qué no jugaba en la selección. Si uno ve bien su trayectoria y carrera, ha salido campeón y goleador en los equipos dónde ha estado", agregó.

Finalmente, dejó un sutil recado para otros atacantes de la Bicolor. "Hay otros que no han hecho ni la cuarta parte de lo que ha hecho Raúl y le ha tocado jugar en la selección nacional. Eso ya es un tema del entrenador", concretó.

Lista de convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026