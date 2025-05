Sergio Peña emula a André Carrillo y asegura que iría a Universitario si no lo llama Alianza Lima: "No voy a dejar de trabajar"

André Carrillo ha generado polémica en los últimos días. A pesar de formarse en las divisiones menores de Alianza Lima, el extremo peruano sorprendió al confesar que se identifica con el Al-Hilal de Arabia Saudita. Sus palabras causaron aún más revuelo al mencionar que la puerta de Universitario de Deportes está abierta, por lo que no descarta una posible llegada al cuadro crema. A propósito, uno de los que habló sobre las declaraciones de la 'Culebra' fue Sergio Peña.

El actual volante de Paok de Grecia señaló que André Carrillo es hincha de Alianza desde pequeño. Por ello, considera que sus recientes palabras fueron de forma sarcástica. Eso sí, mencionó que él también llegaría a Universitario si es que Alianza Lima no lo quiere entre sus filas en un futuro próximo.

Sergio Peña llegaría a Universitario si Alianza Lima no lo busca

En conversación con la periodista Darinka Zumaeta para el programa 'Al volante', Sergio Peña no descartó un posible fichaje por Universitario. El jugador de 29 años enfatizó que es hincha de Alianza Lima, pero no descarta llegar a la 'U' si es que los blanquiazules no requieren de sus servicios.

"Yo soy hincha de Alianza. Toda mi familia es de Alianza. No sabría responderte porque al final el fútbol es mi profesión. No sé si la 'U' me propondría ir a la 'U'. Nunca me han llamado. A lo mejor, si yo quiero volver en algún momento a Alianza, pero Alianza no me quiere y la 'U' sí (…) Yo no voy a dejar de trabajar porque Alianza no me quiere. Es mi trabajo también. Sé que el hinchaje siempre va a estar. Si tengo las 2 opciones, me voy a Alianza sin duda alguna", declaró.

Asimismo, se refirió a las recientes declaraciones de André Carrillo que hicieron molestar a más de hincha íntimo. "Yo lo conozco a Carrillo. Todo el Perú sabe que es hincha de Alianza. Es lo mismo. Sino lo llama Alianza y lo llama la 'U', va a ir a la 'U'. André lo dice en broma. De 10 palabras, 2 lo dice en serio. Es broma y para picar un poco. Yo he crecido con él y sé que es de Alianza. Creo que si tiene la propuesta de Alianza y la 'U', va a ir a Alianza", agregó.

¿Qué dijo André Carrillo sobre su hinchaje por Alianza Lima?

Durante la segunda parte de su entrevista con el programa 'La Fe de Cuto', André Carrillo contestó a la interrogante que le planteó Luis Guadalupe. "¿El club de mis amores? El Al-Hilal", respondió.

Al escuchar esto, el popular 'Cuto' se sorprendió. En ese sentido, la 'Culebra' contestó mencionando que la "puerta crema está abierta", en referencia al acercamiento que tuvo con Universitario de Deportes.

"Lo que pasa es que la puerta de la ‘crema’ está abierta. De aquí a más tarde uno no sabe lo que pueda pasar, tío. A Arabia quizá no vuelva, pero a Perú sí voy a volver... ja, ja, ja", mencionó.