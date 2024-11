Lozano señaló que él no tuvo ningún invitado en el "avión parrandero". Foto: composición LR/captura de YouTube

Lozano señaló que él no tuvo ningún invitado en el "avión parrandero". Foto: composición LR/captura de YouTube

El pasado 19 de noviembre, Agustín Lozano fue liberado tras 12 días en prisión preliminar. El mandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue acusado de presuntamente liderar la organización criminal Los Galácticos, la cual está vinculada con delitos de corrupción. Tras mostrar su defensa, el Poder Judicial revocó su detención.

Eso sí, aún deberá afrontar su proceso legal en libertad. En medio de este contexto, Lozano ha brindado algunas declaraciones en diversos medios. Justamente, en conversación con RPP Noticias, habló sobre el famoso y polémico viaje de la selección peruana rumbo al Mundial de Qatar 2022.

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre el polémico viaje de la selección peruana a Qatar?

El famoso 'avión parrandero' fue uno de los sucesos más polémicos de la selección peruana, puesto que los jugadores viajaron junto con familiares al choque ante Australia por el repechaje al Mundial de Qatar 2022.

Tiempo después de estos hechos, Agustín Lozano decidió esclarecer los hechos. En principio, se deslindó de toda responsabilidad. “Cuando se hizo el viaje a Qatar, quien toma la decisión de quiénes van a viajar más allá del seleccionado, el que toma la decisión de quiénes viajan en el vuelo chárter, no es el presidente de la Federación", declaró.

En esa misma línea, detalló cómo es el proceso para resolver esta clase de temas en Videna. "La gerencia de selecciones nos dice: ‘esta es la capacidad del vuelo, esta es la capacidad libre y esta es la capacidad ocupada’. Sobre la capacidad libre, recién la Junta Directiva toma una decisión de quiénes la cubren. Las empresas patrocinadoras que, por contrato, tienen un derecho y se les asigna un número de cupos determinados. Luego son los miembros asambleístas", añadió.

Posteriormente, Lozano fue enfático al responder que él no invitó a ninguna persona a ese vuelo y procedió a responsabilizar a Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas como autores de esta decisión.

“Cuando a nosotros como presidente y la Junta Directiva nos hicieron el pedido de que viajen los familiares de los jugadores de la selección, quién hizo ese pedido, lo hicieron tres personas: el profesor Bonillo, Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas. Les dije ‘muy bien, si han tomado esa decisión, trasládemelo a través del informe de la gerencia de selecciones, manden cuántos cupos están ocupando y cuántos libres existen'", finalizó.

¿Qué dijo Agustín Lozano en su audiencia por caso Los Galácticos?

En su defensa, Lozano enfatizó que su gestión ha llevado a la Federación a una estabilidad económica que no se había visto en años. "¿Cómo es posible que nos diga que hemos desfalcado la Federación cuando mi gestión ha sido la que hoy día puede demostrar que somos una Federación con una estabilidad económica consistente? Por eso hoy día estamos construyendo en el Perú lo que hace 40 años le han negado al fútbol peruano", cuestionó.

Además, mencionó la construcción de infraestructuras como la casa del fútbol femenino en Chincha y otros proyectos destinados a la formación de jóvenes talentos.

"Me hacen tanto daño y me siguen, ¿por qué? ¿Porque pongo orden y porque no les gusta la disciplina? ¿Porque construyo lo que muchos le negaron hace 40 años al Perú? Hoy día hacemos infraestructura en todo el Perú y estamos construyendo la nueva casa de la selección que nunca hemos tenido y que será la primera de Sudamérica. El único delito que es acá es de darle al fútbol peruano lo que nunca han tenido y de construir lo que otros le negaron. yo solamente quiero que sean justos, hay un dios que nos miran desde lo alto", agregó.