José Carvallo, exarquero y capitán de Universitario, expresó su descontento por la situación vivida por los jugadores y sus familias tras la reciente derrota de la 'U' ante Alianza Atlético, la cual desató una serie de reacciones entre los hinchas y los jugadores. La seguridad en el estadio Monumental se vio comprometida, generando un ambiente tenso y peligroso. El exportero de la selección peruana no dudó en calificar de "vergonzoso" el comportamiento de algunos aficionados que invadieron la tribuna donde se encontraban las familias de los futbolistas.

En su intervención en el programa L1 Max Radio, José Carvallo resaltó la importancia de mantener un ambiente seguro y respetuoso en el estadio, especialmente para los niños y familiares que acompañan a los jugadores.

¿Qué dijo José Carvallo tras lo ocurrido en el Monumental entre jugadores e hinchas?

El ahora comentarista deportivo, quien ha sido un referente en el club, no se quedó callado ante lo sucedido y enfatizó que los hinchas tienen derecho a mostrar su descontento, pero siempre dentro de un marco de respeto. "Soy hincha de la ‘U’, me parece vergonzoso y una falta total de respeto hacia el jugador que le he dado tanto al hincha. El hincha está en su derecho de reclamar un mal partido, eso lo aceptamos, pero delante de la familia, hay niños, adultos mayores, padres, familias, que yo sé que no quieren regresar al estadio los niños, los niños de las familias asustados y diciendo que no quieren regresar al estadio porque están con temor", comentó.

El exarquero también hizo hincapié en que este tipo de incidentes pueden evitarse si se establecen canales de comunicación adecuados entre los hinchas y los jugadores.

"Yo creo que si el hincha quiere conversar con el jugador, en algún momento ha pasado, listo, se organiza una reunión, se arregla, se pacta, se da donde se tiene que dar, pero ese lugar no es para este tipo de situaciones, a mí me apena mucho, porque los que más han sufrido, obviamente los jugadores, pero más la familia, las esposas, los padres y los niños", precisó.