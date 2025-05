Universitario perdió 1-0 ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental y registró su segunda derrota consecutiva en lo que va de la Liga 1 2025. Este resultado frente al Vendaval generó la molestia de los hinchas, quienes encararon al plantel desde la tribuna de Occidente y les tiraron algunos objetos. Luego de unos minutos de iniciarse el altercado, algunos futbolistas subieron algunas gradas para enfrentar de cerca a los aficionados. Este fue el caso de Rodrigo Ureña, Gabriel Costa y Matías Di Benedetto.

Estos 3 futbolistas se mostraron incómodos con lo que estaba sucediendo y en un momento respondieron insultando a los hinchas. En el caso de Rodrigo Ureña, el volante chileno advirtió a los aficionados con qué no jugaría más en Universitario.

Rodrigo Ureña explotó contra hinchas de Universitario en el Monumental

"Yo me voy a la mi***, me voy a la mi***, no juego mas en este equipo cul***". A mí me respetan, se le escucha decir a Rodrigo Ureña desde el campo de juego del Monumental. Previamente, el futbolista de 32 años había protagonizado una dura escena en la que preguntaba dónde estaba su hijo tras la llegada de los hinchas enardecidos.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la situación de Rodrigo Ureña?

En diálogo con RPP, el también abogado fue consultado por Ureña y señaló que sus declaraciones, producto del malestar del momento, son entendibles. Asimismo, aseguró que no se marchará del club.

"No (se irá). La calentura es normal, es entendible, no solamente de él, sino la mayoría de los futbolistas quienes se han sentido dolidos por esto que sucedió. Lo que traté de hacer es que se calmen un poco y que esto no nos iba a llevar a nada bueno y que se enfocaran obviamente en lo que se viene", declaró.