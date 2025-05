Este martes 13 de mayo, Manuel Barreto fue presentado como jefe de la Unidad Técnica de Menores. Luego de una etapa exitosa en Universitario, la 'Muñeca' trabajará junto con Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Como parte de este proyecto, Barreto contará con un grupo de exjugadores para que lo ayuden en el trabajo con las nuevas promesas del balompié nacional. Uno de ellos será Juan Jayo.

El referente de Alianza Lima acudió a la presentación de Manuel Barreto como nuevo miembro de la FPF. En conversación con la prensa local, señaló que su función será fiscalizar que la labor con los menores en distintas provincias del Perú se estén cumpliendo de la mejor manera.

Juan Jayo trabajará junto con Manuel Barreto en la FPF

En principio, Jayo bromeó sobre la posibilidad de asumir como director técnico de alguna de las categorías menores de la selección peruana. "Sí, Miguel (Rebosio) va a ser mi asistente", dijo sarcásticamente a los medios.

Posteriormente, contó que asumirá una función distinta dentro del máximo ente del fútbol peruano. Eso sí, contó que aún no charlan con Barreto. "No hemos tenido una conversación con Manuel en realidad. Nosotros, digamos, nos han contratado para ir a las regiones y supervisar, como un ente fiscalizador de que se esté desarrollando de la mejor manera el trabajo de menores", agregó.

¿Qué dijo Manuel Barreto en su presentación en la FPF?

En su presentación como parte de la FPF. Manuel Barreto aclaró que su salida de Universitario se dio por un desgaste luego de unos años de éxito. Asimismo, confesó si asumiría el reto de ser entrenador de la selección peruana en un futuro.

"Mi salida de la 'U' fue por un tema de desgaste. Luego, tuve comunicación con lozano y lo que me convenció fueron las posibilidades y herramientas para ser parte de un cambio, de un equipo de trabajo. Me emociona eso y realizar una política integral. Creo en el trabajo en equipo para el fútbol peruano", dijo.

"Mi vínculo es a largo plazo. Me han pedido compromiso con este proyecto y esto requiere un tiempo. Si me tengo que encargar de una selección, lo haré. Hay mucho trabajo por hacer que me tomará tiempo. No quiero que un doble rol me desenfoque de una de mis funciones. La selección es un lugar al que tienen que llegar los mejores y vamos a trabajar en solo una política deportiva desde las menores hacia arriba", añadió.