Rodrigo Ureña se pronuncia tras pelea con hinchas de Universitario: "El límite es mi familia"

Rodrigo Ureña se pronunció luego de la pelea que protagonizó con algunos hinchas de Universitario. Después de la derrota de la 'U' ante Alianza Atlético, el volante chileno se enfrascó en una discusión con aficionados que le recriminaron por la caída en el Estadio Monumental. Días después de estos sucesos, decidió utilizar sus redes sociales para explicar qué fue lo que pasó y por qué reaccionó de tal forma culminado el compromiso.

En principio, Ureña enfatizó en que nunca ha estado en contra de las críticas o la presión que ejerce la hinchada tras un partido. Sin embargo, lo sucedido ante Alianza Atlético fue distinto, ya que involucraron a sus parientes. "Simplemente hay un límite y ese es mi familia", escribió.

Rodrigo Ureña se pronuncia tras pelea con hinchas de Universitario

"Primero que todo, nunca he estado en contra de la presión, por el contrario, muchos de nosotros, incluyéndome, llegamos en momentos difíciles para la institución, con un objetivo grande que era campeonar, objetivo que logramos durante dos años seguidos. Así que no, jamás mi enojo y rabia fue debido a que ciertos hinchas vayan a exigir resultados. Es algo natural sobre todo en equipos grandes y por eso siempre he sido bien hombre de ir de frente cada vez que han pedido hablar con nosotros y en específico conmigo lo cual saben perfectamente", se puede leer en el comunicado.

Sin embargo, considera que lo sucedido el pasado domingo sobrepasó todo porque se vieron involucrados sus familiares. "Caso distinto fue lo ocurrido el día domingo, donde contrario a lo que se señala, lo hicieron en el estadio, en el sector de las familias, algunas estaban abajo (cancha) pero otras, seguían sentadas en butacas negras, situación de mi familia. AI ver que venían estos hinchas corriendo, todos comenzaron a correr, los niños se desesperan al ver esto, por esta razón, no sabíamos dónde estaba mi hijo de 5 años y yo junto a varias personas comenzamos a buscarlo y se generó una situación de desesperación, hasta que lo encontramos escondido en el camarín junto a otros niños que fueron resguardados ahí. Asimismo, una persona de mi familia se quedó por unos minutos entre estos hinchas y la reja que separaba para entrar a la cancha con butacas negras, lo cual le generó un gran nerviosismo", agregó.

Comunicado de Rodrigo Ureña.

Rodrigo Ureña explica por qué cambió su foto de perfil en redes sociales

Ureña también explicó por qué cambio su foto de perfil en redes sociales. El jugador señaló que esto se debe a que su padre falleció hace algunos días y pidió a los fanáticos que no inventen falsas teorías alrededor de este asunto.

"Por último, hace 13 días que perdí a mi padre y esa es la única razón por la cual no tengo foto de perfil, foto que NO tengo desde antes del partido del día domingo. Dejen de inventar historias falsas. Por lo demás, siempre he respetado a esta institución, luego de la pérdida que tuve, estuve a los tres días disponible para el cuerpo técnico para enfrentar las competiciones que se venían, volviendo a entrenar y jugar de inmediato, no pido que lo entiendan pero que quede claro, que el compromiso con la institución siempre ha existido y nunca he dejado de defender la camiseta en cancha", detalló.

"Yo jamás me pondría por encima del club, porque el día que me toque irme del club me iré con la frente en alto de haber dado todo de mí y haberme entregado por completo, ya que, al igual que ustedes, también quiero ver a Universitario siempre protagonista porque es lo que merece. Respecto a mis palabras asumo que me equivoqué en la forma y fondo", sentenció.