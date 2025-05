Si bien en estos momentos la selección peruana está siendo dirigida por Óscar Ibáñez de manera interina, ya empiezan a barajarse nombres para quien sería el siguiente entrenador, que arrancará el proceso 2026 de cara a una clasificación al Mundial 2030. Pero este no es el único que tema que está sonando en las oficinas de Videna, sino también quién sería parte de su comando técnico.

De acuerdo con lo conversado con gente de la Fedaración Peruana de Fúitbol, el periodista Gustavo Peralta señaló en el programa L1 Max que Roberto Palacios puede convertirse en lo que fue Nolberto Solano en la era Ricardo Gareaca. Es decir, sería parte del comando técnico del nuevo entrenador de la selección peruana.

"Es una percepción, yo creo que el 'Chorri', embajador de la federación, va a ser miembro del comando técnico que venga en un futuro para la selección absoluta de cara al proceso 2026. Es una sensación que me ha dado por lo que me han dicho, como pasó con Solano, con Ricardo Gareca. Me da esa impresión, va por ahí", declaró el comunicador, quien volvió a enfatizar: "Cuando venga el nuevo comando técnico, yo creo que el 'Chorri' va a estar ahí".

Es preciso resaltar que de momento no se ha escogido un entrenador en particular para que asuma las riendas de la selección peruana, sino más bien, han empezado a surgir ciertos nombres como el del brasileño Alexandre Guimaraes o incluso Tite. Eso sí, el propio Gustavo Peralta aseguró que la FPF se está tomando su tiempo en decidir, pues quieren a un estratega de nivel para que asuma el proyecto para el Mundial 2030.

¿Qué dijo Alexandre Guimaraes sobre la selección peruana?

Tras los rumores que lo vinculan con la selección, el agente de Alexandre Guimarães rompió su silencio. En conversación con Infobae Perú, Ander Fernández reveló que no existe ninguna oferta concreta por el estratega, pero estarían encantados de llegar a la Blanquirroja si se da la oportunidad.

“No tenemos un contacto oficial en este momento, pero obviamente estamos abiertos. 'Guima', ahora, no está trabajando y está analizando muy cuidadosamente el siguiente paso. Así que, en principio, nada nos ha llegado más que lo que sale en prensa, que si nos tiene un poquito sorprendidos”, declaró Fernández para dicho medio.