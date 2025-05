La derrota de Universitario frente a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura 2025 dejó una escena lamentable dentro del Estadio Monumental 'U' Marathon. Luego del partido, se desataron un fuerte altercado entre los jugadores y aficionados, quienes se dirigieron a la tribuna occidente para manifestar su inconformidad con el rendimiento del equipo. Ante esta situación, los futbolistas se enfrentaron a los hinchas debido al peligro al que quedaron expuestos sus familiares. Un día después de lo ocurrido, Jean Ferrari se pronunció.

En una entrevista para el programa 'Fútbol como cancha' de RPP, el administrador temporal de la 'U' aseguró que no espera que el Estadio Monumental reciba alguna sanción, porque no ha habido lanzamiento de bengalas o un apagón dentro del recinto.

Jean Ferrari negó que haya una posible sanción al Monumental

"En realidad no, porque no creo que amerite (sobre una posible sanción). Acá no se ha tirado una bengala al campo, no se ha apagado la luz, acá no han tirado pilas, llaveros ni botellas. No ha sido algo dirigido contra el equipo rival, sino ha sido un tema interno", declaró.

Así fue los incidentes entre hinchas de Universitario y jugadores tras derrota