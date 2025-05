Tras la caída de Universitario ante Alianza Atlético por la Liga 1 2025, se registraron fuertes incidentes entre hinchas de la 'U' con los jugadores del elenco crema. Según se reportó, los aficionados se acercaron a la tribuna occidente, cerca de la zona donde se encuentran los familiares de los futbolistas, para reprocharles por las últimas actuaciones del equipo. Esto generó la respuesta de los dirigidos por Jorge Fossati, desde el campo de juego, quienes entraron en un fuerte careo con los seguidores cremas debido al peligro al que estaban exponiendo a sus esposa e hijos. Uno de los que se pronunció sobre lo ocurrido fue Piero Alva.

En una entrevista con Radio Ovación, el excampeón con Universitario y actual entrenador de menores del club merengue señaló que lo acontecido tras el partido fue algo "exagerado", ya que la actualidad no da para los futbolistas sean presionados de esa forma.

Piero Alva lamentó fuertes incidentes entre hinchas y jugadores

"Lo de ayer fue totalmente exagerado, incluso provocado, pues comprendo que no fue el mejor de los partidos del club, pero la situación no daba para que, como es costumbre de algunos hinchas, se presione a los jugadores. Es una falta de respeto total. Creo que fue más armado que el verdadero sentir del hincha", comenzó diciendo.

El técnico nacional remarcó que entiende la incomodidad de los aficionados, pues en el último tiempo se han acostumbrado a ganar. Sin embargo, aseguró que no es la forma de protestar. Asimismo, indicó que los clubes se encuentran provocando crispación sin darse cuenta de ello. Pese a la derrota ante el Vendaval, los de Jorge Fossati siguen líderes del Torneo Apertura con 23 puntos, al igual que Melgar.

"Entiendo la molestia, porque todos lo estamos. Te acostumbras a ganar y no aceptar dudas o tardes irregulares, se entiende. La gente está contenta con sentirse superior al resto, pero no es la forma, y más aún cuando a este mismo grupo lo has ovacionado en distintos momentos. Los equipos de fútbol estamos generando violencia sin darnos cuenta. Esto de reclamar constantemente a los árbitros provoca fastidios y frustraciones, y estos tipos aprovechan esos momentos para generar desorden", agregó.

Por último, Alva sostuvo que no considera que no sea un sentir general de los hinchas y precisó que hay opositores dentro de la institución. "Siempre hay opositores, sean grupos grandes o pequeños. No siento que sea el sentir de los hinchas. Que las barras se hayan juntado, puede ser, pero la gente se retiró del estadio fastidiada por el resultado. No sé si la situación daba para encarar a los jugadores como se hizo", finalizó.

Así fue la tensa discusión entre hinchas de Universitario y jugadores tras derrota