Universitario de Deportes no pudo despegarse de los demás equipos del Torneo Apertura y cayó por 1-0 ante Alianza Atlético de Sullana. Posterior a ello, Rodrigo Ureña, centrocampista de la 'U', se sinceró y confesó que no jugaron bien en esta jornada. Además, señaló que pasarán la página y se enfocarán en el partido por la Copa Libertadores.

El equipo merengue tuvo la oportunidad de despuntarse y ser el único líder del Torneo Apertura; sin embargo, su caída hizo que Melgar lo igualara en puntos (23 unidades) y complique sus chances de ganar la primera parte de la Liga 1 2025. En consecuencia, la hinchada crema tuvo una discrepancia con los jugadores que trataron de tranqulizar el mal momento.

Rodrigo Ureña se sinceró tras perder contra Alianza Atlético

"Tácticamente fuimos vulnerables. No tuvimos la sapiencia para encarar al arco rival. En algún momento nos iba a tocar perder. Lamentablemente, esto es fútbol y tenemos que levantar la cabeza para poder ganar el miércoles. (…) Claro, en el fútbol se gana o se pierde, es parte. Daremos vuelta a la página y haremos un mea culpa. Alianza Atlético es un equipo que se para bien y juega bien. No hubo desesperación. Tratamos de jugar, pero no hay excusas. No jugamos bien", declaró el 'Pitbull'.

¿Qué fue lo que pasó entre Rodrigo Ureña y la hinchada crema?

Según informes de la prensa, un grupo de aficionados de Universitario de Deportes se dirigió a los jugadores para expresar su descontento respecto al partido contra Alianza Atlético. En este contexto, se produjo un intercambio de palabras entre los futbolistas y los hinchas. Asimismo, se observa que el mediocampista Gabi Costa y el zaguero Williams Riveros intervinieron con la intención de apaciguar los ánimos.