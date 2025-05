José Luis Carranza, el ‘Puma’, se pronunció tras la derrota de Universitario por 2 a 1 ante Alianza Lima por la fecha 3 de la Liga 3 y criticó la celebración de los íntimos, pues siente que fue una provocación hacia los jugadores merengues. El hecho ocurrió tras el final del partido, cuando algunos miembros del plantel blanquiazul festejaron el triunfo en el primer clásico de la tercera división frente a los de la ‘U’, lo que generó un conato de bronca que no pasó a mayores.

Frente a ello, el histórico exfutbolista del cuadro estudiantil condenó el actuar del clásico rival y sostuvo que esto es fútbol y no una guerra, por lo que no entiende por qué reaccionaron así. No obstante, dejó un picante comentario, con lo que hizo referencia a las victorias de Universitario en partidos importantes contra el ‘compadre’.

‘Puma’ Carranza condenó la celebración de Alianza Lima tras triunfo ante Universitario

Alianza Lima logró derrotar 2-1 a Universitario con un jugador menos por la fecha 3 de la Liga 3; sin embargo, la alegría se vio empañada por el amago de trifulca que ocurrió al finalizar el partido. Algunos jugadores íntimos celebraron el triunfo en el clásico hacia miembros del plantel crema, lo cual originó una reacción e intervención de los árbitros y del cuerpo técnico de ambos equipos.

“Un partido que estuvo muy refrescado, con las ganas y deseos de superación de los chicos. Tuvimos oportunidades, pero esto es el fútbol, siempre te da revancha. Lo que tienen que aprender los chicos es que esto es un partido de fútbol, no una guerra. Hay que saber perder y ganar. Ellos recién están empezando y todavía falta mucho”, señaló Carranza sobre el tumulto que se formó al final del partido.

“Lo importante es que es un partido donde los chicos tienen que aprender que esto no se hace, porque mañana pierdes y te van a hacer igual. Ellos tienen que saber manejarse y sobre todo, el entusiasmo, las ganas, el deseo, no podemos dar un mal ejemplo. Mañana va a tocar la revancha y en definiciones, nosotros siempre ganamos”, añadió el ídolo crema.

Alianza Lima lidera el grupo 2 de la Liga 3 tras victoria contra Universitario

Luego de salir victorioso en el Clásico, Alianza Lima se convirtió en el líder momentáneo de la Liga 3 al sumar 6 puntos en la tabla de posiciones. No obstante, deberá esperar lo que hagan los otros equipos, como Amazon Callao, único equipo con puntaje perfecto en la llave y que deberá recibir a Estudiantil CNI.