El desempeño del árbitro Bruno Pérez fue muy cuestionado luego del triunfo de Cienciano sobre Alianza Lima en Matute: desde diversos sectores apuntaron contra el colegiado y algunos polémicos cobros en el partido del Torneo Apertura de Liga 1. Además, en un lamentable episodio de violencia, se confirmó que recibió amenazas de muerte.

En medio de este panorama, Winston Reátegui, presidente de la Conar, brindó una conferencia y defendió la elección de Pérez para el duelo que disputaron blanquiazules y cusqueños.

Presidente de Conar defendió elección de Bruno Pérez

Al ser consultado sobre las acciones que se tomarían con Bruno Pérez después de lo acontecido en el partido de Alianza Lima, Reátegui señaló que cualquier árbitro en el mundo está expuesto al error. "Lo primero que hacemos es convocar y escuchar al árbitro. Es bueno escuchar su punto de vista porque nosotros valoramos el sentir del árbitro. Es un ser humano y se puede equivocar, como todos los árbitros en el mundo. De acuerdo a esa evaluación, nosotros sacamos una conclusión al respecto y resolvemos", explicó en el programa 'Denganche'.

Por otra parte, el mandamás de la Conar cuestionó las declaraciones de los dirigentes de los clubes. En ese sentido, se refirió a la elección de Bruno Pérez e indicó que es uno de los mejores representantes del arbitraje peruano con miras al próximo Mundial.

"Yo siempre digo, ahora tenemos que entender de que no es bueno el mensaje que están dando los dirigentes. Luego de eso, si los hinchas ven que sus dirigentes actúan de esa manera, violenta, agresiva, ese no es un buen mensaje. Después, vamos a ser mucho más puntillosos... Como le decía a un amigo, a ese partido fue designado Bruno Pérez, que es candidato a ir al próximo Mundial. Nosotros estamos designando ese tipo de árbitros. El ser un precandidato no lo exime de no tener una noche feliz como en este caso, pero sí vamos a tomar los mecanismos correctivos del caso", concluyó.

Las polémicas de Bruno Pérez en el partido de Alianza Lima

Una de las polémicas más destacadas del encuentro fue la tarjeta roja directa que recibió Paolo Guerrero en la primera mitad. El 'Depredador' intentó realizar una chalaca, pero golpeó accidentalmente a un adversario, lo que llevó a su expulsión. No obstante, el VAR intervino y solicitó al árbitro que revisara la jugada, resultando en una sanción de solo tarjeta amarilla.

Otro momento que generó gran discusión fue la expulsión de Carlos Zambrano en penal que se cobró a favor de Cienciano. Tras revisar el VAR y pitar la falta, Guerrero, visiblemente alterado, se dirigió al árbitro para protestar, lo que llevó a que este le mostrara su segunda tarjeta amarilla.