Jorge Fossati elogió el trabajo de Edwin Ordoñez en el Universitario vs Cusco FC. Foto: composición LR/captura de L1 Max

El último sábado 3 de mayo, Universitario cayó 2-0 ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Con esta derrota, la 'U' perdió el invicto en el campeonato peruano, pero aún se mantiene como único líder en la tabla de posiciones. Después del partido, Jorge Fossati habló en conferencia de prensa y se tomó unos minutos para referirse a las decisiones arbitrales que han generado polémica en los últimos días.

El popular 'Nonno' fue sincero y reconoció que existen errores tanto a nivel local como internacional. Eso sí, enfatizó en que no hubo alguna controversia en el 'U' vs Cusco FC. El DT uruguayo no quiso responsabilizar a Edwin Ordoñez por la caída de su equipo en la ciudad imperial.

Jorge Fossati aclaró si hubo polémica arbitral en la derrota de Universitario

En un principio, Jorge Fossati celebró que no haya sido necesario hablar del árbitro del encuentro tras la caída de Universitario. El uruguayo considera que es positivo que se hable del partido como tal en lugar de las controversias del réferi.

"No hay cosa mejor que termine un partido de fútbol, sea cual sea, y se pueda hablar de fútbol: de méritos de uno, errores del otro, y aceptar los errores, respetar siempre al rival, que hablemos de eso y de la pelota, que no se hable más de otra cosa. No hay cosa más linda que esa", declaró para la prensa local.

Asimismo, aclaró que la actuación del juez Edwin Ordoñez fue pulcra en esta oportunidad. "También es real que por suerte o mala suerte, a veces hasta en el nivel internacional, que lamentablemente pasan los partidos y los árbitros tienen incidencia en el juego. Esta noche, desde el lado de Universitario, responsabilizar al árbitro por el resultado negativo que tuvimos sería, de mi parte, muy caradura", añadió.

¿Cómo quedó Universitario vs Cusco FC por la Liga 1 2025?

Universitario perdió su invicto ante Cusco FC luego de perder 2-0. Los dirigidos por Miguel Rondelli se llevaron el triunfo luego del doblete de Facundo Callejo. De esta manera, suman tres puntos importantes y se quedan en la séptima posición con 16 unidades.

Pese a la derrota, los cremas siguen como líderes con 23 puntos. Sin embargo, no pudieron despegar en la cima y tienen muy de cerca a Deportivo Garcilaso, Melgar y Alianza Lima, conjuntos que tampoco ganaron en sus respectivos partidos.