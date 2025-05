En el partido disputado entre Alianza Lima y Cienciano, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, se vivió un episodio cargado de controversia que dio mucho de qué hablar. Un momento clave, que ocurrió en el minuto 90 del encuentro, fue el penal sancionado a favor de Cienciano, tras un codazo de Carlos Zambrano sobre Jimmy Valoyes dentro del área blanquiazul. El árbitro del duelo, Bruno Pérez, acompañado por el VAR, interpretó la jugada como falta del ‘Káiser’ y cobró la pena máxima, además de sacarle su segunda tarjeta amarilla al zaguero.

El defensor colombiano, quien estuvo involucrado directamente en la jugada, no dudó en expresar su descontento por las críticas de jugadores y dirigentes de Alianza Lima, quienes consideraron injusta la sanción. Según Valoyes, el asunto no debería generar tanto debate, pues la falta fue clara y el penal, legítimo.

Jimmy Valoyes critica a dirigencia y jugadores de Alianza Lima por negar penal en su contra

El defensor de Cienciano, Jimmy Valoyes, fue tajante al referirse a la controversia que rodeó el penal sancionado en el partido frente a Alianza Lima. Según el colombiano, la jugada fue clara y no hay motivo para cuestionar la decisión del árbitro. En declaraciones posteriores al encuentro, Valoyes se mostró molesto por las declaraciones de los jugadores y directivos de Alianza, quienes aseguraron que no existió falta sobre él.

“Cuando uno pierde siempre habla cosas. No es de mi incumbencia hablar del árbitro, son situaciones de fútbol y, como hincha, siempre vas a buscar la vuelta cuando los resultados no se dan. Nosotros en lo de nosotros, a trabajar y preparar el partido del jueves (contra Caracas FC por la Copa Sudamericana) que es más importante”, sostuvo el zaguero en el Aeropuerto Jorge Chávez.

El penal en su contra fue ejecutado por Christian Cueva, quien marcó el gol de la victoria para Cienciano y dejó a los blanquiazules sin respuestas ante una jugada que, para ellos, fue legítima. Además, debido a dicha jugada, referentes íntimos como el propio Carlos Zambrano y Paolo Guerrero fueron expulsados tras recibir doble tarjeta amarilla.

¿Para Jimmy Valoyes fue falta de Carlos Zambrano contra él?

Desde la óptica de Jimmy Valoyes, la jugada no dejó dudas. Para él, el codazo de Carlos Zambrano fue un acto imprudente y, por ende, merecedor de una sanción. Según el defensor de Cienciano, el contacto con el brazo de Zambrano fue suficiente para que el árbitro sancionara el penal, especialmente tras la revisión del VAR.

“Yo fui buscando el balón, si bien los dos saltamos en busca del balón, el movimiento del brazo de Zambrano no fue el correcto, en la televisión está. Se dio el contacto y aquí y en cualquier lugar del mundo es penal, la verdad no entiendo que polémica tiene eso, pero es fútbol y sabemos lo que se juega en estos momentos”, apuntó el colombiano de 38 años

“Para mí no, para todo el que sabe de fútbol y entiende de fútbol. Todo el que ha leído y sabe las reglas, entiende que la ampliación del brazo no es normal, claramente se ve que él va a buscar el balón, pero el brazo lo saca más de la cuenta. En la jugada ni siquiera cabecea el balón, prácticamente me fue a buscar a mí”, añadió.