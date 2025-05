A puertas del partido entre Alianza Lima vs Cienciano, el histórico exjugador José 'Patrón' Velásquez sorprendió con sus fuertes declaraciones sobre el presente de Paolo Guerrero, quien se ha convertido en una de las figuras del equipo blanquiazul en el Torneo Apertura de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese sentido, el periodista Bruno Cavassa se refirió a los dichos del popular 'Patrón' y se mostró en desacuerdo.

Bruno Cavassa arremete contra 'Patrón' Velásquez

El comunicador señaló que Velásquez no es una buena persona y recordó otras expresiones que tuvo en el pasado respecto a sus excompañeros de la selección peruana.

"Iba a decir el buen José Velásquez, pero no es buena persona... Como jugador, el mejor '6' de la historia del fútbol peruano, pero habla mal de los compañeros, de los finados que no están para defenderse. Ahora no es el momento para atacar a Paolo Guerrero", sostuvo en el programa 'La Pelotita Parada'.

Cavassa cuestionó al 'Patrón' por cuestionar a un actual futbolista de Alianza Lima, club en el que es considerado ídolo.

"Jodido. Alguien identificado con Alianza, no es que lo dice el 'Puma' Carranza. Es en la propia casa (...). Es polémico para utilizar un eufemismo. No es el momento para pegarle a Guerrero, así te caiga mal", agregó.

¿Qué dijo el Patrón Velásquez sobre Paolo Guerrero?

El histórico exjugador de la selección peruana y Alianza Lima expresó su opinión acerca del rendimiento actual de Paolo Guerrero en el campeonato nacional y la Copa Libertadores. En este contexto, el conocido 'Patrón' sorprendió con unas polémicas declaraciones sobre desempeño del delantero.

"Ya prácticamente tiene que retirarse. Más es lo que camina que lo que corre. No marca. Solo espera que le den el balón", manifestó en diálogo con el periodista Wilmer Robles.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano?

Alianza Lima vs Cienciano se enfrentan hoy, viernes 2 de mayo, por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. El cruce entre íntimos e imperiales se llevará a cabo en el Alejandro Villanueva a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).