Este viernes 2 de mayo, Alianza Lima se enfrentará a Cienciano en Matute por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Los blanquiazules están en la obligación de sumar para ponerse como escoltas de Universitario en la tabla de posiciones. El partido será importante por diversos motivos. No solo marcará el regreso de Christian Cueva al estadio Alejandro Villanueva, sino también la vuelta de otro grupo de jugadores que vistieron la camiseta íntima en temporadas anteriores.

Desde hace algunos días, el Alianza Lima vs Cienciano viene generando gran expectativa. Las declaraciones de Christian Cueva y las respuestas de algunos referentes blanquiazules han encendido la previa. Sin duda alguna, nos espera un compromiso con mucha emoción y sed de revancha.

Los jugadores de Cienciano que buscarán su revancha ante Alianza Lima

Christian Cueva se lleva los reflectores por su vuelta a Matute. Sin embargo, no es el único que vivirá un partido aparte ante Alianza Lima. Actualmente, en Cienciano, hay hasta 4 jugadores más con pasado blanquiazul que buscarán dar el golpe como visitantes.

Alexi Gómez, Didier La Torre, Osnar Noronha y Cristian Neira son los futbolistas que se reencontrarán con la hinchada victoriana. De este grupo, solo Noronha tuvo un rendimiento aceptable en la temporada 2015. El resto de jugadores tuvieron un desempeño discreto y salieron por la puerta falsa y sin muchas luces.

Christian Cueva se pronuncia sobre su regreso a Matute con Cienciano

Por la noche del último jueves 1 de mayo, Christian Cueva llegó junto con la delegación de Cienciano a Lima. En conversación con la prensa, 'Aladino' manifestó que no está preocupado por cómo será el recibimiento de la hinchada blanquiazul. Recordemos que, en el 2023, el volante tuvo un paupérrima desempeño, en el que solo brindó una asistencia y no marcó goles.

“No sé cómo me recibirá la gente de Alianza, hermano. Yo no te puedo decir cómo me recibirán, solo intento enfocarme en Cienciano y dar lo mejor por mi equipo”, declaró ‘Aladino’ a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, donde fue recibido por una gran cantidad de periodistas e hinchas. Asimismo, reiteró su hinchaje por Alianza Lima; no obstante, hoy por hoy se debe al ‘Papá’", declaró.