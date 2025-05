Proyecto de ley GENIUS sobre 'stablecoins' supera votación clave y avanza al debate en el Senado de Estados Unidos

El Senado estadounidense dio un paso importante hacia la posible aprobación de una nueva normativa para las stablecoins, al aceptar que el proyecto de ley GENIUS pase a una fase de debate más extensa. Con una votación de 66 a 32, la propuesta superó el mínimo requerido para activar un procedimiento que permite seguir discutiendo el texto antes de su votación definitiva. La iniciativa recibió apoyo tanto de senadores republicanos como demócratas, y ha sido considerada por algunos legisladores y actores del sector cripto como un avance significativo para la consolidación del dólar como moneda de referencia en el ámbito digital.

La iniciativa había sido frenada anteriormente por el bloque demócrata, debido a dudas sobre la solidez de sus mecanismos de protección para los usuarios. Sin embargo, tras días de conversaciones y ajustes en el lenguaje del documento, algunos senadores consideraron que las modificaciones eran suficientes para permitir que el proyecto avanzara. Aunque aún hay voces que piden mayores garantías, el nuevo borrador incluye mejoras que han suavizado parte del rechazo inicial y han reabierto el camino legislativo para esta propuesta de regulación financiera.

Senado de EE.UU. da paso clave hacia la regulación de stablecoins con apoyo bipartidista

El presidente ha manifestado su intención de contar con un proyecto finalizado y listo para su firma antes del mes de agosto, destacando así la importancia estratégica que su gobierno asigna al control del mercado de activos digitales vinculados al dólar.

La propuesta, conocida como proyecto de ley GENIUS, busca crear un marco regulatorio a nivel federal para los tokens digitales respaldados por monedas tradicionales, en especial el dólar estadounidense. Esta legislación representaría un paso pionero en Estados Unidos y podría transformar la relación entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema cripto. Entre sus principales disposiciones, exige que las stablecoins cuenten con respaldo completo en dólares o activos líquidos equivalentes, auditorías obligatorias para emisores con alta capitalización de mercado, y una supervisión especial para entidades emisoras extranjeras

Proyecto de ley GENIUS no tuvo un respaldo unánime

El debate en torno a la regulación de las stablecoins también movilizó a la ciudadanía. De acuerdo con el colectivo defensor Stand With Crypto, los senadores recibieron más de 60.000 mensajes de apoyo por parte de entusiastas de las criptomonedas, quienes instaron a los legisladores a respaldar el proyecto de ley GENIUS. Esta ola de participación refleja el peso creciente que ha adquirido la comunidad cripto en la discusión de políticas públicas vinculadas al entorno financiero digital.

Sin embargo, no todo el respaldo fue unánime. La senadora Elizabeth Warren, firme opositora de la industria cripto, manifestó su desaprobación hacia la propuesta, argumentando que el texto no aborda adecuadamente los posibles vínculos entre Donald Trump y ciertos actores del sector, como la reciente stablecoin US$ 1, emitida por la empresa World Liberty Financial. Tras la votación inicial, el Senado aún deberá considerar posibles enmiendas antes de avanzar hacia una resolución definitiva, mientras que la Cámara de Representantes continúa con su propio proyecto regulatorio, denominado Ley STABLE.