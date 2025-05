Proyecto de ley en EEUU propone cambio brutal en la renovación de permisos de trabajo: ¿en qué consiste y cómo afectaría a residentes?

Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos pusieron sobre la mesa un proyecto de ley que cambiaría drásticamente la renovación de permisos de trabajo. Actualmente, el costo de renovación es de US$ 520 y tiene una duración de dos años. Sin embargo, la propuesta elevaría este costo a US$ 550 y reduciría la vigencia del permiso a solo seis meses. Esto obligaría a los inmigrantes a realizar este trámite con mayor frecuencia.

Además de este aumento, el proyecto incluye tarifas adicionales para otros trámites migratorios, como solicitudes de asilo y paroles, lo que podría generar una carga económica adicional para quienes ya enfrentan dificultades para regularizar su situación migratoria en el país.

¿Cómo afectaría la nueva ley a los inmigrantes y residentes en Estados Unidos?

La propuesta de ley no solo aumenta el costo de renovar el permiso de trabajo, sino que también cambia su duración. En lugar de los dos años actuales, el permiso tendría una vigencia de solo seis meses, lo que significa que los inmigrantes deberán renovar el permiso con mucha más frecuencia, lo cual podría complicar aún más el proceso.

El costo de renovación también subiría a US$ 550, lo que representa un aumento significativo. Además, los solicitantes de asilo y paroles tendrían que pagar una tarifa de US$ 1.000, algo que no se cobra actualmente, ya que las solicitudes de asilo son tratadas bajo principios humanitarios. Este cambio afectaría principalmente a aquellos que buscan protección en Estados Unidos.

Nuevas tarifas para inmigrantes en EE.UU.: más obstáculos económicos

El proyecto de ley no se detiene solo en la renovación de permisos de trabajo. También incluye una tarifa de hasta US$ 3.500 para los patrocinadores de niños que lleguen solos a la frontera. Además, los solicitantes de asilo tendrían que pagar una tarifa anual de US$ 100 mientras su solicitud esté pendiente. A esto se le suma la eliminación de las exenciones de pago para personas con bajos ingresos, lo que haría aún más difícil para muchos inmigrantes acceder a la protección y la regularización.

Según Jim Jordan, presidente del Comité Judicial, las tarifas recaudadas servirían para expandir los centros de detención y aumentar el personal de ICE, lo que generaría mayores costos administrativos y podría afectar la vida de miles de inmigrantes en el país.

PUEDES VER: Gavin Newsom respalda a empresarios afectados por el incremento de aranceles impuestos por Trump

¿Qué impacto tendría este proyecto de ley en las familias inmigrantes?

Este proyecto de ley tendría un gran impacto en las familias inmigrantes, ya que aumentaría los costos asociados con la renovación de permisos de trabajo y otros trámites migratorios. Al reducir la duración de los permisos a solo seis meses, las familias tendrían que enfrentarse a renovaciones más frecuentes, lo que representaría un gasto adicional. Además, las tarifas adicionales podrían crear barreras económicas para aquellos que ya luchan por mantenerse.

Las nuevas tarifas también afectarían a los patrocinadores de niños migrantes, quienes tendrían que pagar hasta US$ 3.500. Esto podría resultar en una carga económica considerable para las familias, especialmente aquellas con recursos limitados. La eliminación de exenciones para personas con bajos ingresos complicaría aún más el acceso a la regularización y protección migratoria, afectando directamente el bienestar de estas familias en Estados Unidos.