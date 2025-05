Donald Trump arremete contra los demócratas que impulsan "impeachment" y pide su expulsión del Congreso

A través de su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a los congresistas que impulsan el "impeachment", acusándolos de actuar sin fundamentos. Trump señaló que no existe una razón clara para intentar destituirlo, y pidió sanciones severas para los legisladores, sugiriendo incluso su expulsión del Congreso. El mandatario calificó a los impulsores de la moción como “lunáticos de la izquierda radical” y “desequilibrados totales”

“Ya consiguieron a dos congresistas ‘sin nombre’, poco respetados, que están hablando del ‘impeachment’ de DONALD J. TRUMP, por aproximadamente la vigésima vez, aunque ni siquiera saben por qué motivo lo harían”, escribió en su red social. En tanto, añadió que los legisladores admitieron que no tienen una razón clara, pero que “simplemente quieren hacerlo”.

Los demócratas que impulsan el "impeachment"

El último lunes, el representante demócrata Shri Thanedar, de Michigan, presentó siete artículos de juicio político contra Trump. Este nuevo intento de "impeachment" recibió el apoyo inmediato de la congresista Jan Schakowsky, de Illinois, y, además, el legislador Al Green, de Texas, anunció que impulsará su propia resolución de impeachment en las próximas semanas.

Los cargos presentados contra Trump incluyen obstrucción de la justicia, abuso del poder ejecutivo, usurpación del poder presupuestario del Congreso, mal uso de facultades comerciales, agresión internacional y violación de derechos protegidos por la Primera Enmienda. Thanedar vinculó su iniciativa con un caso específico: la negativa del gobierno de Trump a acatar una sentencia unánime de la Corte Suprema que ordenaba facilitar el regreso a Estados Unidos de Kilmar Ábrego García, quien había sido deportado por error.

A pesar de la importancia de la moción, la propuesta no recibió respaldo masivo dentro del Partido Demócrata. Los tres legisladores que inicialmente figuraban como coauspiciantes, Robin Kelly (Illinois), Kweisi Mfume (Maryland) y Jerry Nadler (Nueva York), pidieron que se retiraran sus nombres del documento. Según informó The Hill, Kelly y Mfume se habrían distanciado del impeachment al enterarse de que el liderazgo demócrata no respaldaba el intento. De esta forma, solo Schakowsky quedó como cofirmante del proyecto. Además, Pete Aguilar, presidente del bloque demócrata en la Cámara de Representantes, también expresó su desacuerdo con la iniciativa. "No tenemos ninguna confianza en que los republicanos en la Cámara o en el Senado hagan su trabajo, y por eso no estamos dispuestos a llevar adelante este ejercicio”, dijo.

Donald Trump pide la expulsión de los congresistas

En su publicación en Truth Social, Trump no solo atacó a los legisladores que impulsaron el "impeachment", sino que también propuso una respuesta radical: “Los republicanos deberían empezar a pensar en expulsarlos del Congreso por todos los crímenes que han cometido, especialmente en épocas electorales”. El presidente afirmó que estas acciones provienen de “personas muy deshonestas que no dejan que el país sane”.

Además, Trump ironizó sobre los motivos detrás del juicio político, sugiriendo que tal vez deberían acusarlo por “haber limpiado el desastre que dejaron en la frontera, o por la inflación más alta en la historia, o quizás por la retirada incompetente de Afganistán”. También culpó a los demócratas de permitir que Irán recuperara riqueza, lo que, según él, facilitó el ataque contra Israel del 7 de octubre.